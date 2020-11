Moskow Meminta AS untuk Tidak Melanggar Perairan Teritorial Rusia, Memiliki Hak untuk Membalas

USS John S McCain.jpg

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk keras penyeberangan kapal perusak USS John S. McCain ke perairan teritorial Rusia di Teluk Peter.

Pernyataan itu menanggapi insiden sebelumnya yang melibatkan USS John S McCain yang, menurut Kementerian Pertahanan Rusia, melanggar perbatasan laut negara itu sejauh 2 km di Laut Jepang.Dalam sebuah pernyataan, kementerian mengatakan bahwa pihaknya memenuhi syarat insiden itu sebagai provokasi terbuka yang bertujuan melanggar perdamaian dan ketertiban, dengan mencatat bahwa Rusia berhak untuk membalas.Sikap Rusia di wilayah perairan sudah diketahui oleh Washington, kementerian menambahkan, menekankan bahwa setiap upaya untuk meragukan kedaulatan Rusia atas perairan internalnya tidak dapat diterima.Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa kapal perusak Angkatan Laut AS telah memasuki perairan teritorial Rusia sekitar dua kilometer (1,08 mil laut) di Peter The Great Bay. Setelah mendapat peringatan dari kapal anti-kapal selam besar Armada Pasifik Rusia Admiral Vinogradov, kapal AS segera berlayar ke perairan netral.Armada Ketujuh AS menanggapi dengan menyatakan bahwa USS John McCain belum "diusir" dari negara mana pun. Kapal perusak tersebut diduga melakukan operasi di sana untuk memastikan kebebasan navigasi. Militer AS juga mengatakan Amerika Serikat tidak setuju bahwa Peter the Great Bay adalah "pelabuhan bersejarah" di bawah hukum internasional. Pernyataan tersebut mengklaim bahwa sistem di mana Peter the Great Bay menjadi bagian dari perairan teritorial Rusia dideklarasikan oleh otoritas Uni Soviet pada tahun 1984.[IT/r]