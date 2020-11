Demonstran Iran Bakar Bendera Israel dan AS, Serukan 'Perang dengan Amerika' dalam Demo Pembunuhan Ilmuwan Nuklir

Iranian protesters burn the U.S. and Israeli flags during a demonstration against the the killing of Mohsen Fakhrizadeh in Tehran, Iran.jpg

IslamTimes - Gelombang kemarahan dan kecaman telah melanda Iran dan Timur Tengah setelah pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh, seorang fisikawan nuklir Iran dan kepala pusat inovasi Kementerian Pertahanan Iran; dia ditembak mati di dalam kendaraannya di kota Absard di wilayah Tehran.

Mahasiswa yang diidentifikasi sebagai anggota Basij, unit paramiliter Korps Pengawal Revolusi Islam, membakar bendera Israel dan Amerika di ibu kota Iran, Tehran, pada Sabtu (28/11) sebagai protes atas pembunuhan ilmuwan nuklir ternama negara itu, Mohsen Fakhrizadeh, lapor AFP.Para siswa juga membakar foto Presiden AS Donald Trump dan presiden terpilih yang diproyeksikan, Joe Biden dari Partai Demokrat.Peristiwa ini adalah pertama (atau salah satu) pertama kali gambar Biden dibakar sebagai protes di luar AS, bahkan sebelum dia menjabat.Pertemuan warga Iran di Masyhad, memperingatkan pembicaraan dengan Biden setelah pembunuhan #Fakhrizadeh pic.twitter.com/b0YjeCTtgt- Reza Khaasteh (@Reza_Khaasteh) 28 November 2020Protes skala kecil juga dilaporkan di kota Mashhad dan Qom, di mana rekaman yang disediakan oleh Kantor Berita Mahasiswa Iran (ISNA) menunjukkan para demonstran membakar bendera.تجمع اعتراض آمیز جمعی از طلاب و دانشجویان قم و تهران علیه ترور شهید فخری زاده https://t.co/brPqAiDwLT#Iran_ttفي- ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) 28 November 2020Pada Jumat malam, demonstrasi kecil terjadi di Tehran di luar kediaman Presiden Hassan Rouhani, dengan pengunjuk rasa berteriak "tidak tunduk, tidak konsesi dengan Amerika, tapi perang dengan Amerika," lapor New York Times.🇮🇷 - VIDEO: Mahasiswa paramiliter Basij Iran membakar bendera Amerika dan Israel di depan kementerian luar negeri di Tehran untuk memprotes pembunuhan ilmuwan nuklir terkemuka Mohsen Fakhrizadeh.pic.twitter.com/yJuVyNIVMY- Belaaz (@TheBelaaz) 28 November 2020Oleh karena itu, video yang ditampilkan di TV Iran dan diposting ke saluran media sosial menunjukkan orang-orang memegang tanda yang bertuliskan "diam adalah izin untuk lebih banyak pembunuhan" dan "Mr. Presiden, mereka membunuh penasihat menteri Anda. Hentikan negosiasi. "Pembaruan pembunuhan Iran: Protes di luar kediaman Rouhani oleh kelompok garis keras meneriakkan "tidak menyerah, tidak ada konsesi tapi perang AS https://t.co/D2qFtNhflA pic.twitter.com/MXMcqiILkJ via @farnazfassihi #Iran- Liveuamap MiddleEast (@lummideast) 27 November 2020Boikot semua negosiasi dengan kekuatan Barat dilaporkan didesak oleh Persatuan Masyarakat Mahasiswa Islam, sampai mereka yang berada di belakang serangan terhadap Fakhrizadeh diadili, dengan tanggapan militer yang diminta sebagai tanggapan atas pembunuhan fisikawan dan Jenderal Qassem Soleimani pada bulan Januari, kepala Pasukan Quds IRGC tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS di negara tetangga Irak.[IT/r]