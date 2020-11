Laporan: Ilmuwan Iran yang Dibunuh Telah Menjadi Target oleh Beberapa PM Israel dan Kepala Mossad

Mohsen Fakhrizadeh, a senior Iranian nuclear physicist.jpg

IslamTimes - Mohsen Fakhrizadeh, seorang ahli fisika nuklir senior Iran yang oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditunjuk sebagai kepala program yang diduga untuk membuat bom nuklir Iran, dibunuh oleh orang-orang bersenjata pada hari Jumat dalam sebuah serangan di kota Absard, sekitar 175 km sebelah timur Tehran. Pejabat Iran mengancam akan membalas pembunuhan tersebut.

Pembunuhan profesor Universitas Imam Hussein dan ilmuwan senior Organisasi Energi Atom Iran Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi adalah "titik puncak" dari "rencana strategis Zionis Israel" jangka panjang yang bertujuan menyabotase program senjata nuklir Iran yang dituduhkan, dan mencabut Tehran "dari" "sumber pengetahuan” yang tak tergantikan, The Times of Israel melaporkan, mengutip media lokal berbahasa Ibrani.Menurut outlet tersebut, satu sumber intelijen Barat anonim yang berbicara kepada Channel 12 menggambarkan pembunuhan Fakhrizadeh sebagai "puncak" dari upaya jangka panjang Tel Aviv untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir. "Ini adalah berkurangnya pengetahuan yang tak tergantikan," kata pejabat itu.Channel 13 dilaporkan mengindikasikan bahwa ilmuwan tersebut telah menjadi "target" dari banyak perdana menteri Zionis Israel, dan beberapa direktur Mossad yang berbeda, badan intelijen Zionis Israel yang bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen dan operasi rahasia, termasuk pembunuhan dan sabotase di luar negeri.The Jerusalem Post membandingkan pembunuhan Fakhrizadeh dengan pembunuhan mafia 1985 atas bos keluarga kriminal New York Gambino, Paul Castellano, yang menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut menunjukkan "kekuatan mereka yang bertanggung jawab" dan bahwa "setiap orang Iran yang terkait dengan program nuklir dapat ditemukan dan dibunuh".Perdana Menteri Netanyahu memilih Fakhrizadeh dalam presentasi intelijen pada tahun 2018, mendesak komunitas internasional untuk "mengingat nama itu", dan menuduh bahwa ilmuwan tersebut adalah kepala program Iran yang bertujuan untuk membuat bom nuklir secara rahasia.[IT/r]