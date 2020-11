Pasukan Quds Iran Menyebut Pembunuhan Ilmuwan adalah Tindakan 'Pencuri Internasional yang Arogan'

IRGC’s Quds Force Commander Ismail Qaani.jpg

IslamTimes - Pasukan Quds Pengawal Revolusi akan bersekutu dengan "penjaga tanah air Islam" lainnya akan membalas dendam pada "teroris dan majikan mereka" atas pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh, Komandan Brigjen. Jenderal Esmail Ghaani telah mengumumkan.

Mohsen Fakhrizadeh, seorang ilmuwan nuklir senior Iran, meninggal karena luka yang dideritanya di siang hari dan serangan bom di kendaraannya pada Jumat (27/11) sore di sebuah kota kecil di timur Tehran. Pembunuhan itu menyebabkan lonjakan ketegangan regional, dengan pejabat Iran segera menyalahkan Zionis Israel atas serangan itu. Tel Aviv tetap diam.“Musuh tidak berani berperang melawan Iran dengan jantan. Akhir Israel semakin dekat… Pembunuhan ini adalah salah satu upaya putus asa dari para pencuri arogan dan internasional,” kata Ghaani, komentarnya dikutip oleh media lokal.Mencirikan Fakhrizadeh sebagai "kebanggaan sekolah Islam" dan upayanya untuk mematahkan monopoli global atas sains dan teknologi, Ghaani menyarankan bahwa "pertumbuhan ilmiah, kemerdekaan dan kemandirian Iran dan Muslim serta negara-negara yang mencintai kebebasan" adalah usaha "menghalangi realisasi" dari "tujuan jahat" musuh Republik Islam.Ghaani, yang ditunjuk sebagai kepala Pasukan Quds, pasukan tempur elit ekstrateritorial Iran, pada awal Januari setelah pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani oleh AS, tidak merinci bagaimana Pengawal Revolusi akan melakukan "balas dendam" atas pembunuhan Fakhrizadeh.Pada 8 Januari, lima hari setelah pembunuhan Soleimani pada tanggal 3 Januari, Pengawal Revolusi melontarkan lebih dari selusin rudal balistik ke sepasang pangkalan AS di Irak, menyebabkan lebih dari 100 personel militer AS dengan cedera otak traumatis. Pasukan Quds juga dikenal memberikan pelatihan dan bantuan senjata kepada milisi Irak yang bersekutu dengan Baghdad, yang dituduh melakukan serentetan serangan roket terhadap fasilitas militer Amerika di Irak dalam beberapa bulan terakhir dalam upaya untuk memaksa AS menarik diri ke luar negeri.Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington memperkirakan bahwa Iran memiliki "persenjataan rudal terbesar dan paling beragam di Timur Tengah," dengan inventarisnya termasuk "ribuan rudal balistik dan jelajah, beberapa mampu menyerang hingga Zionis Israel dan selatan Eropa".Media Zionis Israel telah berspekulasi bahwa Iran dapat bereaksi terhadap pembunuhan Fakhrizadeh dengan berbagai cara, mulai dari serangan terhadap kedutaan besar Zionis Israel hingga serangan rudal, hingga peningkatan dugaan program nuklirnya, hingga upaya untuk menargetkan Zionis Israel melalui 'proksi' Iran di Gaza, Suriah dan Lebanon.Pejabat senior Iran termasuk Presiden Hassan Rouhani dan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif menuduh Zionis Israel melakukan serangan pembunuhan pada hari Jumat, tetapi belum memberikan bukti mereka.Pejabat Israel tidak memberikan komentar resmi tentang pembunuhan itu, meskipun media Zionis Israel telah menyatakan bahwa itu adalah bagian dari "rencana strategis" Israel yang telah berjalan lama untuk menyabotase program senjata nuklir rahasia Iran yang dituduhkan.Iran telah lama membantah bahwa mereka memiliki niat untuk mengejar bom nuklir, dan telah berulang kali mengkritik Zionis Israel karena melanggar Perjanjian Non-Proliferasi dan menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah dengan persenjataan nuklir yang sebenarnya.[IT/r]