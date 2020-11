Pompeo Kemungkinan Telah Membahas Pembunuhan Ilmuwan Iran Dengan Netanyahu

IslamTimes- Kematian Fakhrizadeh terjadi dua tahun setelah Netanyahu menyebut namanya dalam presentasi yang salah tentang kegiatan nuklir Iran, memperingatkan dunia untuk "mengingat nama itu."

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mungkin telah membahas pembunuhan ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama kunjungannya baru-baru ini ke Israel, menurut Patrick Lawrence, seorang analis politik Amerika dan jurnalis urusan luar negeri.Fakhrizadeh dibunuh di sebuah kota kecil di timur ibu kota Teheran dalam serangan penyergapan terhadap kendaraannya yang melibatkan ledakan dan tembakan senapan mesin pada hari Jumat.Kematian Fakhrizadeh terjadi dua tahun setelah Netanyahu menyebut namanya dalam presentasi yang salah tentang kegiatan nuklir Iran, memperingatkan dunia untuk "mengingat nama itu."Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan ada "indikasi serius" bahwa rezim Israel bertanggung jawab atas pembunuhan itu.Seorang pejabat Amerika dan dua pejabat intelijen lainnya mengonfirmasi kepada New York Times bahwa Israel berada di balik serangan itu.Setelah pembunuhan tersebut, militer AS telah memindahkan kapal induk USS Nimitz kembali ke Teluk Persia bersama dengan kapal perang lainnya.Seorang pejabat pertahanan mengatakan kepada CNN pada hari Jumat bahwa pengerahan itu dimaksudkan untuk memberikan "dukungan tempur dan perlindungan udara" bagi pasukan Amerika yang menarik diri dari Irak dan Afghanistan pada 15 Januari sebelum Presiden Donald Trump meninggalkan jabatannya.Mantan kepala CIA John Brennan mengecam pembunuhan ilmuwan yang disponsori negara itu sebagai tindakan "kriminal".Dia menggambarkan pembunuhan itu sebagai kejahatan yang berisiko mengobarkan konflik regional di Timur Tengah.(IT/TGM)