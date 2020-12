Dua Puluh Sembilan Kelompok Hak Asasi Manusia Kecam Penjualan Senjata AS ke UEA

IslamTimes - Dua puluh sembilan kelompok hak asasi manusia dan organisasi pengawas senjata mengecam penjualan senjata Amerika Serikat [AS] ke Uni Emirat Arab [UEA], meminta Kongres untuk memblokir kesepakatan besar itu.

Kelompok-kelompok itu menandatangani surat yang menentang penjualan rudal, jet tempur dan drone senilai $ 23 miliar, yang meningkatkan kekhawatiran tentang peran UEA dalam perang yang menghancurkan di Yaman dan Libya."Harapannya adalah menghentikan penjualan ini sama sekali," kata Seth Binder, petugas advokasi di Proyek Demokrasi Timur Tengah, yang mempelopori upaya tersebut."Tapi jika itu tidak mungkin dalam jangka pendek, ini mengirimkan sinyal penting kepada pemerintahan Biden yang akan datang bahwa ada berbagai kelompok organisasi yang menentang pengiriman senjata ini."Surat itu, yang dikirim ke anggota parlemen AS dan Departemen Luar Negeri, mengatakan penjualan senjata yang direncanakan akan terus membahayakan warga sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan karena konflik di Yaman dan Libya yang dilanda perang.Penandatangan termasuk organisasi hak asasi manusia dari wilayah tersebut, termasuk Institut Kairo untuk Studi Hak Asasi Manusia dan Mwatana untuk Hak Asasi Manusia.Kesepakatan senjata itu termasuk jet tempur F-35, drone Reaper, rudal udara-ke-udara dan udara-ke-darat dan lebih dari 14.000 bom.Penjualan tersebut disetujui menyusul perjanjian yang ditengahi AS pada bulan September di mana UEA setuju untuk menormalisasi hubungan dengan entitas pendudukan Zionis 'Israel'.Beberapa senator AS, termasuk Senator Demokrat Chris Murphy, awal bulan ini mengusulkan undang-undang untuk menghentikan penjualan senjata ke UEA, mengatur pertarungan dengan Presiden Donald Trump beberapa minggu sebelum dia akan meninggalkan kantor.Pejabat administrasi Trump memberi pengarahan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat tentang kesepakatan itu pada Senin (30/11) malam.Murphy, seorang sponsor dari resolusi ketidaksetujuan, menanggapi kemudian di Twitter: "Hanya sejumlah besar masalah yang belum terselesaikan dan pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Administrasi. Sulit untuk melebih-lebihkan bahaya dari terburu-buru ini."Mengacu pada kesepakatan normalisasi antara UEA dan entitas Zionis, Murphy mengatakan, "Tidak ada dalam perjanjian itu yang mengharuskan kami membanjiri kawasan dengan lebih banyak senjata dan memfasilitasi perlombaan senjata yang berbahaya."Dia juga mengatakan penjualan senjata ke UEA akan membatasi pilihan Presiden terpilih Joe Biden yang telah mengisyaratkan dia akan mengembalikan AS ke perjanjian nuklir Iran.Anggota parlemen AS telah menyatakan keprihatinan tentang apakah penjualan UEA akan melanggar perjanjian AS yang telah berlangsung lama dengan entitas Zionis bahwa senjata AS apa pun yang dijual di Timur Tengah tidak boleh mengganggu "Qualitative Military Edge" [QME] Tel Aviv di Timur Tengah.Uni Emirat Arab adalah pihak kunci dalam perang Saudi di Yaman yang diluncurkan untuk membawa kembali pemerintahan yang bersahabat dengan Riyadh kembali berkuasa.Proyek Lokasi Konflik Bersenjata dan Data Peristiwa [ACLED] yang berbasis di AS memperkirakan bahwa perang Saudi telah merenggut lebih dari 100.000 nyawa di Yaman sejak 2015.[IT/r]