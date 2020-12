Iran Menyiapkan Fasilitas Penyimpanan Ultra-Dingin Untuk Vaksin COVID-19

IslamTimes- Shahram Adamnejad mengatakan pada hari Selasa bahwa pekerjaan telah mulai membangun rumah penyimpanan khusus di bandara Iran untuk menerima pengiriman vaksin COVID-19 yang perlu disimpan di freezer ultra-dingin.

Seorang wakil menteri transportasi Iran mengatakan negara itu telah secara resmi memulai persiapan untuk transfer dan penyimpanan vaksin yang diperlukan untuk memerangi penyebaran COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh pandemi virus corona.Shahram Adamnejad mengatakan pada hari Selasa bahwa pekerjaan telah mulai membangun rumah penyimpanan khusus di bandara Iran untuk menerima pengiriman vaksin COVID-19 yang perlu disimpan di freezer ultra-dingin."Dibantu oleh dua maskapai penerbangan, kami bersiap untuk menerima pengiriman vaksin dan mentransfernya ke negara itu," kata Adamnejad kepada kantor berita resmi IRNA tanpa merinci nama maskapai Iran yang akan bertanggung jawab untuk transportasi vaksin.Pemerintah Iran telah mengumumkan bahwa mereka akan memesan vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi internasional besar sambil mengejar rencananya sendiri untuk mengembangkan vaksin buatan sendiri untuk mengatasi COVID-19.Dua dari tiga vaksin utama yang menjanjikan dalam uji coba global, yaitu yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika Pfizer dan Moderna Inc, membutuhkan suhu yang sangat rendah untuk penyimpanan.Tidak jelas apakah Iran telah mengamankan dosis vaksin atau akan menunggu sampai mereka mendapatkan persetujuan peraturan final di AS dan negara lain.Adamnejad mengatakan, menyiapkan fasilitas bandara untuk penyimpanan vaksin akan memakan waktu setidaknya 20 hari, menambahkan bahwa kementerian kesehatan Iran akan memutuskan kapan impor sebenarnya akan dilakukan.Pejabat itu menolak laporan bahwa Iran akan membutuhkan bantuan asing untuk mengimpor vaksin terutama karena sanksi AS telah membuat banyak pesawat membutuhkan peralatan modern, termasuk freezer khusus yang diperlukan untuk penyimpanan produk semacam itu.(IT/TGM)