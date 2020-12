China Meminta AS Untuk Mencabut Sanksi Ilegal Terkait Venezuela

IslamTimes- Hua juga menekankan bahwa China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan China.

China telah meminta Amerika Serikat untuk memperbaiki kesalahannya dan mencabut semua sanksi ilegal terhadap negara itu, setelah Washington memberlakukan larangan terhadap China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) karena melakukan bisnis dengan pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro.Berbicara pada briefing reguler pada hari Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menyatakan dukungan negaranya untuk upaya Venezuela untuk mempertahankan kedaulatannya dan menegaskan kembali penolakan Beijing untuk menyalahgunakan mekanisme sanksi internasional.Hua juga menekankan bahwa China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan China.Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa CEIEC telah memberikan perangkat lunak, pelatihan, dan keahlian teknis kepada entitas yang dikelola negara Venezuela, termasuk penyedia telekomunikasi Perusahaan Telepon Nasional Venezuelan (CANTV).Pernyataan itu menuduh perusahaan China mendukung pemerintah Maduro dalam "upayanya untuk membatasi layanan internet dan melakukan pengawasan digital serta operasi dunia maya terhadap lawan politik" sejak 2017.Sanksi tersebut membekukan aset CEIEC AS dan melarang orang Amerika berurusan dengan perusahaan tersebut.Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Venezuela juga mengecam sanksi AS sebagai "ilegal," dengan mengatakan sanksi itu ditujukan untuk "mengisolasi negara dan menimbulkan kesulitan bagi penduduk Venezuela."Venezuela berada dalam kekacauan politik sejak tokoh oposisi yang didukung AS Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai "presiden sementara" pada akhir Januari 2019.Didukung oleh sponsor asing, dia mencoba dan gagal membuat angkatan bersenjata Venezuela berbalik melawan pemerintah terpilih Maduro.Pemerintahan Presiden AS Donald Trump - bersama dengan sejumlah sekutunya di Eropa dan regional - mengakui proklamasi Guaido.Washington sejak itu meningkatkan tekanan ekonomi di Caracas dan berulang kali mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintah Maduro.(IT/TGM)