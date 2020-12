Sangat Jelas Israel Memerintahkan Pembunuhan Fakhrizadeh

IslamTimes- Dalam bentrokan antara tim pengawal ilmuwan dan para pembunuh, Fakhrizadeh terluka parah dan dipindahkan ke rumah sakit segera setelah serangan itu, tetapi tetap syahid karena luka parah yang dideritanya dalam serangan teroris tersebut.

Mantan penjabat Wakil Asisten Sekretaris untuk Non-Proliferasi untuk Layanan Luar Negeri AS percaya bahwa Mike Pompeo hampir pasti membahas pembunuhan Fakhrizad ketika dia bertemu dengan Netanyahu di Tel Aviv pada 19 November.Pada hari Jumat, Kementerian Pertahanan Iran mengonfirmasi bahwa ilmuwan top Mohsen Fakhrizadeh kepala Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan (SPND), menjadi sasaran pada hari Jumat dalam serangan multi-cabang yang melibatkan setidaknya satu ledakan dan tembakan oleh sejumlah penyerang di kota Absard. dari Damavand County, provinsi Teheran.Dalam bentrokan antara tim pengawal ilmuwan dan para pembunuh, Fakhrizadeh terluka parah dan dipindahkan ke rumah sakit segera setelah serangan itu, tetapi tetap syahid karena luka parah yang dideritanya dalam serangan teroris tersebut.Fakhrizadeh dilaporkan adalah satu-satunya ilmuwan Iran yang dikutip Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah program. Media rezim Zionis mengatakan beberapa upaya pembunuhan untuk membunuhnya telah gagal dalam beberapa tahun terakhir.Setelah pembunuhannya, Presiden AS Donald Trump me-retweet jurnalis Zionis terkemuka Yossi Melman, yang menulis, "Mohsen Fakhrizadeh dibunuh di Damavand, di timur Teheran menurut laporan di Iran. Dia adalah kepala program militer rahasia Iran dan dicari selama bertahun-tahun oleh Mossad. Kematiannya merupakan pukulan psikologis dan profesional yang besar bagi Iran. "Dengan me-retweet, Presiden AS secara implisit mengonfirmasi keterlibatan rezim Zionis dalam pembunuhan ilmuwan nuklir Iran.(IT/TGM)