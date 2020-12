Kesepakatan Nuklir Iran Tidak Akan Dinegosiasikan Ulang

IslamTimes- Kesepakatan itu "tidak akan pernah dinegosiasikan ulang, titik," kata Zarif pada hari Kamis, berbicara pada edisi ke-6 dari Dialog Mediterania Roma 2020.

Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif menegaskan kembali posisi Iran bahwa kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia tidak terbuka untuk negosiasi ulang dan bahwa AS harus mengamati perjanjian tersebut dan resolusi PBB yang mendukungnya.Kesepakatan itu "tidak akan pernah dinegosiasikan ulang, titik," kata Zarif pada hari Kamis, berbicara pada edisi ke-6 dari Dialog Mediterania Roma 2020.Secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), kesepakatan dibuat antara Republik Islam dan kelompok negara P5 + 1 - AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman - di Wina pada 2015. Ini menempatkan beberapa pembatasan pada program energi nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi.Namun, Amerika Serikat meninggalkan kesepakatan pada 2018 di bawah Presiden Donald Trump, mengembalikan sanksi, dan mengancam mereka yang tidak akan mematuhi langkah-langkah ekonomi dengan "sanksi sekunder."(IT/TGM)