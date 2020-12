Zarif: E3 Harus Memperbaiki Tingkah Lakunya Sendiri Sebelum Mengajar Iran

IslamTimes- Dalam sebuah wawancara dengan majalah Spiegel yang dirilis pada hari Jumat, diplomat top Jerman, Heiko Maas, berbicara tentang apa yang dia sebut sebagai "kesepakatan nuklir plus" dengan Iran yang juga akan meliput program rudal konvensional negara dan peran regional.

Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif membalas komen mitranya dari Jerman atas seruan yang terakhir untuk negosiasi ulang perjanjian nuklir 2015 dan klaim tentang program pertahanan nasional Iran, mengatakan pihak-pihak Eropa dalam kesepakatan Iran harus terlebih dahulu mengubah perilaku berbahaya mereka sendiri sebelum memberi pidato kepada Republik Islam Iran. .Dalam sebuah wawancara dengan majalah Spiegel yang dirilis pada hari Jumat, diplomat top Jerman, Heiko Maas, berbicara tentang apa yang dia sebut sebagai "kesepakatan nuklir plus" dengan Iran yang juga akan meliput program rudal konvensional negara dan peran regional.Maas mengatakan "kembali ke perjanjian sebelumnya tidak akan cukup," dan bahwa "harus ada semacam 'kesepakatan nuklir plus', yang juga merupakan kepentingan kami."Menteri Jerman - yang negaranya saat ini menjabat sebagai presiden Uni Eropa (UE) - mengatakan bahwa Eropa memiliki "harapan yang jelas untuk Iran: tidak ada senjata nuklir, tetapi juga tidak ada program roket balistik yang mengancam seluruh kawasan. Iran juga harus memainkan peran lain di kawasan itu. ""Kami membutuhkan kesepakatan ini karena kami tidak mempercayai Iran," tambahnyaSebagai tanggapan, Zarif turun ke Twitter di kemudian hari untuk mengingatkan para penandatangan Eropa untuk kesepakatan Iran - Jerman, Prancis dan Inggris - tentang "perilaku jahat" mereka sendiri di kawasan Timur Tengah dan kegagalan untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah multilateral. kesepakatan nuklir menyusul penarikan sepihak AS pada Mei 2018.(IT/TGM)