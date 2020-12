Tokoh Oposisi Venezuela Yang Didukung AS Menghadapi Kekalahan Besar Dalam Pemilihan

IslamTimes- Warga Venezuela akan menuju tempat pemungutan suara pada hari Minggu dalam pemilihan parlemen karena Partai Sosialis yang berkuasa di Maduro dan sekutunya dilaporkan berjalan hampir tanpa tantangan hampir delapan tahun ke dalam krisis ekonomi pimpinan AS yang melumpuhkan.

Tokoh oposisi Venezuela yang didukung AS dan memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Juan Guaido telah menyerukan pemboikotan pemilihan legislatif yang akan datang di negara itu karena para kritikus bersikeras bahwa langkah itu akan semakin memperkuat kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro.Warga Venezuela akan menuju tempat pemungutan suara pada hari Minggu dalam pemilihan parlemen karena Partai Sosialis yang berkuasa di Maduro dan sekutunya dilaporkan berjalan hampir tanpa tantangan hampir delapan tahun ke dalam krisis ekonomi pimpinan AS yang melumpuhkan.Mengekspresikan keyakinan tentang kemenangan besar dalam pemilihan, Maduro bersumpah dalam rapat umum pemilihan awal pekan ini bahwa "kami akan menyelesaikan masalah yang kami miliki dengan Majelis Nasional yang baru," bersikeras bahwa "oposisi, ekstrimis kanan, tidak memiliki rencana. untuk negara. ""Saya tahu bahwa kita akan meraih kemenangan besar. Saya tahu itu!" Presiden Venezuela mengatakan tentang pemungutan suara, di mana putranya yang berusia 30 tahun juga mencalonkan diri.Kekalahan yang diantisipasi dari kandidat oposisi dalam pemilihan hari Minggu akan secara serius melemahkan pasukan yang disponsori AS di negara itu meskipun Guaido saat ini diakui sebagai "presiden sementara" Venezuela oleh hampir 50 negara yang bersekutu dengan Washington.(IT/TGM)