Soleimani Tokoh Kunci Dalam Perang Melawan Teroris Yang Didukung AS

Seorang analis Amerika terkemuka mengatakan penghapusan Jenderal Soleimani dilakukan oleh AS karena dia adalah tokoh kunci dalam perang melawan teroris yang didukung AS dan menjinakkan plot regional AS untuk membentuk kembali peta wilayah tersebut.“Jenderal Soleimani adalah kunci dalam perang melawan terorisme regional yang didukung AS, NATO dan Israel. Itu sebabnya dia menjadi sasaran eliminasi, "kata Stephen Lendman kepada Kantor Berita Mehr dalam sebuah wawancara di ambang pembunuhan Jenderal Qhassem Soleimani.Teroris AS membunuh Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam, bersama dengan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Hashd al-Sha'abi Irak, dan rekan-rekan mereka dengan menargetkan kendaraan mereka di luar Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari.Tindakan teror itu dilakukan di bawah arahan Presiden AS Donald Trump, dengan Pentagon bertanggung jawab atas serangan itu.Jenderal Soleimani dipandang oleh orang-orang yang mencari kebebasan di dunia sebagai tokoh kunci dalam mengalahkan Daesh, kelompok teroris paling terkenal di dunia, dalam pertempuran di Timur Tengah.(IT/TGM)