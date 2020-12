Pasukan AS Mengirim 43 Kendaraan Militer Dan Logistik Ke Hasakah 

IslamTimes- Ia menambahkan bahwa konvoi terdiri dari truk, lemari es, tanker yang membawa karavan dan mobil militer tertutup, serta sejumlah mobil milik Pasukan Demokratik Suriah (SDF), kelompok militan yang didukung Washington.

Konvoi AS lainnya yang terdiri dari 43 kendaraan sarat dengan senjata, peralatan militer, dan penguatan logistik telah tiba di provinsi Hasakah di timur laut Suriah.Kantor berita resmi Suriah, SANA mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan pada hari Minggu bahwa konvoi AS dari Irak utara tiba di provinsi bergejolak Suriah melalui penyeberangan perbatasan al-Walid secara ilegal sehari sebelumnya.Ia menambahkan bahwa konvoi terdiri dari truk, lemari es, tanker yang membawa karavan dan mobil militer tertutup, serta sejumlah mobil milik Pasukan Demokratik Suriah (SDF), kelompok militan yang didukung Washington.SDF, yang diyakini menjarah sumber daya minyak dan mineral Suriah, adalah aliansi militan Kurdi yang beroperasi melawan Damaskus dan mengendalikan wilayah di utara dan timur Suriah.Selama beberapa bulan terakhir, pasukan Amerika telah membawa ribuan truk bermuatan senjata dan peralatan militer dan logistik ke provinsi Hasakah melalui penyeberangan perbatasan ilegal dari Irak utara.Konvoi tersebut bertujuan untuk memperkuat kehadiran ilegal pasukan AS di wilayah al-Jazira di Hasakah dan mencuri minyak dan sumber daya bawah tanah Suriah.AS, berkolusi dengan SDF, mengontrol sebagian besar ladang minyak di al-Jazira.(IT/TGM)