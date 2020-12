Pompeo Menggunakan Twitter untuk Menandai Pengakuan Ilegal AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Mike Pompeo, US Secretary of State..jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS yang ‘gila perang’ Mike Pompeo telah menandai peringatan pengakuan ilegal AS atas Yerusalem al-Quds sebagai ibu kota Zionis Israel.

Dalam sebuah tweet pada hari Senin (7/12), mantan kepala CIA memberikan penghormatan kepada bosnya, mantan presiden AS Donald Trump, karena memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota suci itu tiga tahun lalu."Tiga tahun lalu, @realDonaldTrump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota sah Israel dan memerintahkan @usembassyjlm untuk pindah dari Tel Aviv," kata Pompeo.Dia lebih lanjut mencap langkah itu sebagai pencapaian sementara pada kenyataannya langkah administrasi Trump telah dikecam oleh Palestina, yang menganggap al-Quds sebagai ibu kota masa depan mereka.“Pengakuan sederhana atas kenyataan ini memperkuat upaya diplomasi kami, kemitraan kami, dan hingga saat ini masih mencerminkan harapan terbesar kami untuk perdamaian,” kata diplomat tertinggi AS itu.Trump memicu kontroversi dengan secara resmi mengakui Yerusalem al-Quds sebagai 'ibu kota' Zionis Israel pada Desember 2017, sebelum memindahkan Kedutaan Besar AS di sana dari Tel Aviv pada Mei 2018.Israel mengklaim seluruh Yerusalem al-Quds, tetapi komunitas internasional memandang sektor timur kota sebagai wilayah pendudukan dan Palestina menganggapnya sebagai ibu kota negara masa depan mereka.Resolusi Dewan Keamanan PBB 478, yang diadopsi pada 20 Agustus 1980, melarang negara-negara mendirikan misi diplomatik di Yerusalem al-Quds.Warga Palestina, yang mencari negara merdeka di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, dengan Yerusalem Timur al-Quds sebagai ibukotanya, telah mengutuk agenda pro-Zionis Israel AS.[IT/r]