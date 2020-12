Mantan Utusan Trump untuk Suriah Mengungkapkan Tujuan Utama Pemerintah AS Adalah Menyangkal Wilayah Assad

President Bashar Assad, and his soldier.jpg

IslamTimes - Jim Jeffrey, diplomat veteran AS yang menjabat sebagai utusan khusus Trump untuk Suriah selama hampir dua tahun sebelum pengunduran dirinya pada 13 November, telah memberikan pengakuan jujur ​​lainnya tentang tujuan sebenarnya dari misi AS di negara yang dilanda perang - mencegah pemerintah Presiden Bashar Assad dari memulihkan kendali atas wilayah di dalam perbatasan Republik Arab yang diakui secara internasional.

Bulan lalu, pejabat yang sama dengan terus terang mengakui bahwa dia dan anggota stafnya sengaja mengaburkan dan menutupi ukuran sebenarnya dari kontingen militer AS di Suriah dari presiden.Dalam sebuah wawancara dengan Times of Israel, Jeffrey mengindikasikan bahwa meskipun pemerintahan Trump telah gagal mencapai tujuannya untuk mengamankan penarikan penuh 'pasukan Iran' dari Suriah, atau penghancuran total ISIS, atau resolusi untuk konflik Suriah, dia berhasil mencapai "kebuntuan militer", menyangkal kendali Damaskus atas sebagian tanahnya.““Apa yang telah kami lakukan adalah menghentikan gerakan maju Assad secara militer. Ada pernyataan dasar militer,” kata Jeffrey.Dia menambahkan bahwa pasukan Turki di Suriah utara juga sama 'menolak medan' ke Damaskus, sementara kekuatan udara Israel "mendominasi langit" dan terus meluncurkan serangan reguler (dan ilegal) ke negara itu.Jeffrey juga membual bahwa koalisi pimpinan AS dan sekutu Eropanya telah "menghancurkan Assad secara ekonomi," membuat sekutu Presiden Suriah, Rusia dan Iran menjadi "negara yang benar-benar gagal dalam keadaan berlumpur."Jeffrey, yang telah bergabung dengan 50 pejabat keamanan nasional Republik lainnya dalam menandatangani seruan 2016 yang menunjukkan bahwa Trump berbahaya dan seharusnya tidak diizinkan menjadi presiden sebelum akhirnya setuju untuk melayani dalam pemerintahannya pada tahun 2018, memuji mantan direktur CIA yang menjadi Menteri Luar Negeri Mike Pompeo karena meyakinkan Trump untuk tetap di Suriah.“Saya sangat senang bekerja dengan Mike Pompeo. Saya pikir dia adalah menteri luar negeri yang brilian [yang] memiliki keyakinan dan kepercayaan dari presiden, dan dengan demikian dapat berbicara [Trump] tentang berbagai hal dan membujuk presiden tentang berbagai hal," kata Jeffrey.Kepercayaan ini "tentu diperlukan" untuk meyakinkan Trump agar tidak menarik semua pasukan AS keluar dari Suriah, menurut diplomat itu.“Beberapa kali sepertinya kami menarik pasukan kami. Itu akan menjadi kesalahan besar. Tetapi dalam [semua] tiga kasus… Presiden Trump dengan benar membalikkan dirinya dan memutuskan untuk mempertahankan kekuatan di lapangan,” kenang mantan utusan itu.[IT/r]