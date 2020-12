Plt Menhan AS Temui Prabowo di Jakarta, Ini yang Dibahas

Plt Menhan AS Christoper C Miller menemui Menhan RI Prabowo Subianto.

IslamTimes - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pertahanan Amerika Serikat (Menhan AS), Christoper C Miller menemui Menhan RI Prabowo Subianto. Juru bicara (jubir) Menhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan pertemuan itu berlangsung pagi tadi, di Jakarta.

"Menhan Prabowo menerima kunjungan kehormatan Plt Menhan AS H.E. Christoper C. Miller di Kantor Kemhan RI pagi tadi," tulis Dahnil Anzar seperti dilihat di akun Twitter resminya, Senin (7/12).Dahnil mengunggah foto-foto kunjungan Miller ke kantor Prabowo . Ada 4 foto yang diunggah Dahnil.Lalu, apa isi pertemuan Menhan Prabowo dengan Plt Menhan AS? Dahnil menyebut isinya membahas soal kerja sama pertahanan RI-AS."Kunjungan kali ini kembali melanjutkan pembicaraan kerja sama pertahanan antara RI-AS," tulis Dahnil.Dikonfirmasi via pesan singkat, Dahnil menyebut pertemuan Christoper Miller dan Prabowo berlangsung pukul 10.00 WIB tadi. Pertemuan berlangsung tertutup."Disambut dengan upacara jajar kehormatan dan dilanjutkan dengan pembicaraan tertutup terkait dengan penguatan kerja sama pertahanan yang sudah disepakati selama ini," jelas Dahnil.Untuk diketahui, posisi Menhan AS saat ini dijabat Plt.Ini karena Presiden AS Donald Trump memecat Mark Esper dari jabatan Menhan jelang akhir kepemimpinannya, usai kalah dari Joe Biden dalam pilpres AS 2020.Mark Esper dikenal sebagai sosok yang berpengalaman di dunia militer.Mark Esper dilantik sebagai Menteri Pertahanan ke-27 pada tanggal 23 Juli 2019 oleh Trump.Dia sempat menjabat sebagai Plt Menteri Pertahanan sejak tanggal 24 Juni 2019 hingga 15 Juli 2019.Namun, akhirnya Esper telah dicopot Trump. Pencopotan ini dilakukan lantaran Mark Esper dinilai kerap menghambat rencana Trump."Mark Esper telah diberhentikan. Saya ingin berterima kasih atas layanannya," kata Trump lewat Twitternya seperti dilansir AFP, Selasa (10/11).Sementara itu, Prabowo Subianto pada pertengahan Oktober lalu sempat bertemu Mark Esper.Keduanya membahas soal pertahanan bilateral hingga kemanan maritim."Menteri Pertahanan dr Mark T Esper bertemu dengan Menteri Pertahanan (RI) Prabowo Subianto di Pentagon untuk membahas keamanan kawasan, prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan," demikian keterangan dari laman resmi Kementerian Pertahanan AS yang dikirim oleh juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, Sabtu (17/10).[IT/r]