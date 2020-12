Iran: Jerman Berusaha Mencapai Apa Yang Tidak Dilakukan Trump Terhadap Teheran

IslamTimes- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh membuat pernyataan itu pada Senin setelah Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyerukan "kesepakatan nuklir plus" dengan Iran yang akan mencakup program rudal pertahanan dan peran regionalnya.

Iran mengatakan permintaan Jerman untuk negosiasi ulang perjanjian nuklir 2015 sebenarnya merupakan dorongan baru untuk mencapai apa yang gagal dipenuhi oleh kampanye "tekanan maksimum" Washington terhadap Teheran.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh membuat pernyataan itu pada Senin setelah Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyerukan "kesepakatan nuklir plus" dengan Iran yang akan mencakup program rudal pertahanan dan peran regionalnya.Menurut diplomat top Jerman, ini diperlukan "karena kami tidak mempercayai Iran" dan "kembali ke perjanjian sebelumnya tidak akan cukup."Berbicara dalam konferensi pers virtual, Khatibzadeh menyarankan bahwa proposal Berlin merupakan upaya baru untuk merealisasikan tujuan kampanye Amerika yang gagal.Presiden AS Donald Trump meninggalkan kesepakatan nuklir pada 2018 dan melepaskan rezim sanksi paling agresif dalam upaya sia-sia untuk membuat Iran dan ekonominya runtuh.Sekarang Trump sedang dalam proses keluar dari jabatannya, penggantinya Presiden terpilih Joe Biden telah mengisyaratkan untuk kembali ke kesepakatan nuklir, tetapi pengulangan Jerman atas apa yang diminta oleh pemimpin Amerika yang sedang menjabat itu juga menyakitkan bagi Iran.Jerman adalah mitra untuk kesepakatan nuklir Iran bersama dengan Inggris dan Prancis, dan berkewajiban untuk melindungi Republik Islam dari sanksi sepihak AS, tetapi mereka telah gagal untuk menegakkan akhir kesepakatan bahkan ketika Teheran telah memenuhi kewajibannya.(IT/TGM)