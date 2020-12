Administrasi Trump Sanksi 14 pejabat China 

IslamTimes- Undang-Undang Keamanan Nasional akan "menjaga, menghentikan, dan menghukum setiap separatisme, subversi terhadap rezim nasional, kegiatan kelompok teroris, dan perilaku semacam itu yang secara serius membahayakan keamanan nasional.”

Pemerintahan Presiden AS yang akan keluar Donald Trump telah menjatuhkan sanksi pada sejumlah pejabat China atas apa yang diklaim Washington sebagai peran mereka dalam diskualifikasi Beijing terhadap legislator oposisi terpilih di Hong Kong.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo membuat pengumuman pada hari Senin, di mana dia mengatakan individu-individu itu ditargetkan untuk "mengembangkan, mengadopsi, atau menerapkan" Undang-Undang Keamanan Nasional Beijing, yang merupakan bagian dari langkah-langkah yang bertujuan untuk memulihkan ketenangan ke kota semi-otonom tersebut setelah berbulan-bulan protes anti-pemerintah yang sengit tahun lalu.Undang-Undang Keamanan Nasional akan "menjaga, menghentikan, dan menghukum setiap separatisme, subversi terhadap rezim nasional, kegiatan kelompok teroris, dan perilaku semacam itu yang secara serius membahayakan keamanan nasional.”Sanksi AS menargetkan 14 wakil ketua parlemen China, atau Kongres Rakyat Nasional, yang menggambarkan mereka sebagai Warga Negara yang Ditunjuk Khusus, yang tidak akan diizinkan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.Sanksi tersebut juga menargetkan aset mereka di Amerika Serikat dan melarang orang Amerika berinteraksi dengan individu dan aset mereka.Bulan lalu, Hong Kong mendiskualifikasi empat anggota parlemen oposisi setelah parlemen China mengadopsi resolusi yang memberi wewenang kepada kota itu untuk mengusir anggota parlemen yang dianggap berbahaya bagi keamanan nasional.(IT/TGM)