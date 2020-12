Iran Meminta Eropa Untuk Membuktikan Komitmen JCPOA 

IslamTimes- Diplomat top Jerman, Heiko Maas, yang sejalan dengan Amerika, telah berbicara tentang apa yang disebutnya "kesepakatan nuklir plus" dengan Iran yang juga akan mencakup program rudal konvensional negara dan peran regional. Maas mengatakan "kembali ke perjanjian sebelumnya tidak akan cukup," dan bahwa "harus ada semacam 'kesepakatan nuklir plus', yang juga merupakan kepentingan kami."

Iran telah meminta pihak-pihak Eropa dalam kesepakatan 2015 (JCPOA), termasuk Jerman, untuk membuktikan komitmen tulus mereka terhadap pakta tersebut, alih-alih sejalan dengan Amerika Serikat."Iran juga tidak akan menegosiasikan kembali kesepakatan yang telah dilakukan, dan UNSCR 2231 juga tidak akan berubah dengan sikap seperti itu [oleh beberapa pihak]," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh dalam presser mingguannya pada hari Senin.Komentarnya muncul sebagai reaksi atas seruan Jerman untuk negosiasi ulang perjanjian nuklir 2015 atas program pertahanan nasional Iran.Diplomat top Jerman, Heiko Maas, yang sejalan dengan Amerika, telah berbicara tentang apa yang disebutnya "kesepakatan nuklir plus" dengan Iran yang juga akan mencakup program rudal konvensional negara dan peran regional. Maas mengatakan "kembali ke perjanjian sebelumnya tidak akan cukup," dan bahwa "harus ada semacam 'kesepakatan nuklir plus', yang juga merupakan kepentingan kami."Khatibzadeh mendesak Eropa untuk mengambil keputusan yang tepat, dengan mengatakan, "Jerman dan pihak lain dalam kesepakatan itu harus tahu bahwa apa yang belum dicapai oleh tekanan maksimum AS, tidak akan dicapai dengan cara lain."Eropa adalah pihak yang gagal memenuhi kewajiban mereka setelah penarikan AS dari kesepakatan, tambahnya.Khatibzadeh lebih lanjut berkata, "Kami berharap mereka memperhatikan fakta dan tahu bahwa Iran tidak berkompromi atau menegosiasikan keamanan nasionalnya.”"Iran sangat menyadari hak dan tanggung jawabnya dan selalu mengingatkan pihak lain tentang hak dan tanggung jawab mereka."(IT/TGM)