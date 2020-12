Laporan: Iran Mengirim Armada Kapal Tanker Minyak Terbesar ke Venezuela

Iranian tanker to Venezuela.jpg

IslamTimes - Iran mengirim armada kapal tanker terbesarnya ke Venezuela untuk menentang sanksi AS untuk membantu negara yang terisolasi itu menahan kekurangan bahan bakar yang melumpuhkan, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Beberapa armada dari sekitar 10 kapal Iran juga akan membantu mengekspor minyak mentah Venezuela setelah mengeluarkan bahan bakar, kata sumber itu, meminta untuk tidak disebutkan namanya karena transaksinya tidak dipublikasikan.Bangsa Amerika Latin memperluas ketergantungannya pada Iran sebagai sekutu terakhir setelah Rusia dan China menghindari tantangan larangan AS atas perdagangan dengan Venezuela.Negara yang pernah menjadi pemasok minyak mentah terbesar ke AS dan membanggakan salah satu harga bensin domestik terendah di dunia, sekarang hampir tidak dapat memproduksi bahan bakar apapun karena sanksi AS.Pengiriman bahan bakar terakhir Iran yang dikirim pada awal Oktober dengan tiga kapal hampir habis, mengancam kekurangan pasokan nasional yang lebih curam dengan antrian berjam-jam di pompa bensin.Armada saat ini di bawah layar berukuran sekitar dua kali lipat dari yang pertama kali mengejutkan pengamat internasional pada bulan Mei, melintasi Laut Karibia yang dipatroli oleh Angkatan Laut AS, untuk disambut oleh Presiden Venezuela Nicolas Maduro sendiri pada saat kedatangan.[IT/r]