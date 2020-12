Pejabat Militer: Penarikan Pasukan AS Menimbulkan Kekhawatiran Tentang Potensi Serangan Iran di Timur Tengah

US forces in Iraq.jpg

IslamTimes - Pasukan Amerika yang ditarik keluar dari Timur Tengah dapat memberikan kesempatan bagi Iran untuk melakukan serangan militer di wilayah tersebut, seorang pejabat militer yang akrab dengan wilayah tersebut mengatakan kepada Associated Press pada hari Senin (7/12).

Kekhawatiran mengikuti rencana baru-baru ini yang diumumkan oleh pemerintahan Trump untuk membatasi personel militernya di Irak dan Afghanistan bersama dengan kemungkinan keberangkatan kapal induk USS Nimitz yang sekarang ditempatkan di Teluk Persia.Menurut pejabat tersebut, dengan skenario yang diberikan, militer AS telah memutuskan bahwa USS Nimitz harus tetap berada di Teluk Persia "untuk beberapa waktu mendatang". Selain itu, skuadron jet tempur lain dapat dikerahkan ke wilayah tersebut, jika diperlukan.Pada pertengahan November, Penjabat Menteri Pertahanan Christopher Miller mengumumkan bahwa pada 15 Januari 2021, kehadiran militer AS di Irak dan Afghanistan akan dikurangi menjadi 2.500 personel di setiap negara.Tak lama setelah itu, penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien mengungkapkan harapan bahwa semua tentara Amerika akan kembali ke Amerika Serikat dengan selamat dan sehat pada Mei.Sebuah laporan Axios mengatakan bulan lalu bahwa Pasukan Pertahanan Zionis Israel disiagakan atas kekhawatiran potensi serangan pembalasan terhadap Israel baik oleh Iran, atau melalui "proksi di Suriah, Gaza dan Lebanon".Spekulasi tentang potensi serangan militer telah meningkat setelah pembunuhan sarjana nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh, di mana pejabat Iran menempatkan tanggung jawab pada intelijen Zionis Israel dan mengancam akan membalas.Membawa tentara Amerika kembali ke rumah dan mengakhiri "perang tanpa akhir" di seluruh dunia adalah salah satu janji utama yang dibuat Trump selama kampanye pemilu 2016 dan yang secara bertahap dia lakukan selama masa jabatannya di Gedung Putih. [IT/r]Pada 2018, presiden AS mengumumkan penarikan pasukan penuh dari Suriah, yang, bagaimanapun, telah berlarut-larut sebelum Washington mengatakan akan mempertahankan beberapa kontingennya di negara itu untuk "mengamankan ladang minyak".Sejauh ini, terdapat sekitar 3.000 tentara AS di Irak, dan sekitar 4.500 pasukan AS di Afghanistan. Menurut laporan Departemen Pertahanan, perang di Afghanistan, Irak dan Suriah telah merugikan pembayar pajak AS lebih dari $ 1,57 triliun sejak serangan 9/11.