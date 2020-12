Dubes: Israel 'Sangat Nyaman' dengan Penjualan Jet F-35 AS ke UEA

F-35 Joint Strike Fighter.jpg

IslamTimes - Duta Besar Zionis Israel untuk AS mengatakan Zionis Israel "sangat nyaman" dengan Washington menjual hingga 50 jet tempur F-35 ke UEA sebagai bagian dari kesepakatan senjata senilai $ 23 miliar.

Legislasi sedang diajukan di Kongres AS untuk memblokirnya. “Apa yang membuat saya terjaga di malam hari bukanlah penjualan F-35 yang diusulkan ke Emirates. Apa yang membuat saya terjaga di malam hari adalah gagasan bahwa seseorang akan kembali ke kesepakatan nuklir dengan Iran,” Ron Dermer mengatakan pada Morning Joe MSNBC.Dermer muncul bersama Yousef Al Otaiba, utusan UEA untuk AS, dalam wawancara TV bersama pasangan pertama itu sejak hubungan dinormalisasi antara kedua negara pada musim panas dengan penandatanganan Kesepakatan Abraham, diawasi oleh Presiden AS Donald Trump.Ditanya tentang kesepakatan senjata UEA, yang juga mencakup amunisi dan drone Reaper, Dermer membenarkan bahwa kesepakatan itu mendapat dukungan dari Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Benny Gantz dan pejabat senior lainnya.Dia menambahkan bahwa paket senjata itu "tidak akan melanggar" komitmen AS terhadap Qualitative Military Edge (QME) Zionis Israel - kebijakan AS untuk membantu Israel tetap memiliki senjata yang sesuai untuk mencegah ancaman regional.Sebelumnya, pemerintah Zionis Israel lebih berhati-hati ketika mengomentari kesepakatan senjata, yang menyatakan pada bulan Oktober bahwa mereka "tidak akan menentang" penjualan "sistem senjata khusus" AS ke UEA.Kongres AS akan memberikan suara minggu ini pada empat undang-undang terpisah untuk memblokir penjualan senjata, meskipun kepala Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Heidi Grant mengatakan kesepakatan "mungkin" sebelum pelantikan presiden berikutnya pada 20 Januari.Beberapa anggota parlemen, seperti Senator Republik Marco Rubio, mengatakan bahwa kesepakatan itu dapat merusak QME Zionis Israel, sementara penasihat kebijakan luar negeri Presiden Terpilih Joe Biden Tony Blinken mengatakan bahwa penjualan F-35 di Timur Tengah seharusnya untuk "Israel dan hanya Israel".[IT/r]