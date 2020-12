China: AS Harus Kembali ke JCPOA Tanpa Syarat, Melanjutkan Kepatuhan

Hua Chunying, China’s Foreign Ministry spokeswoman.jpg

IslamTimes - China telah menyerukan kembalinya Amerika Serikat 'tanpa syarat' ke kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), dan dimulainya kembali kepatuhan Washington dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying membuat komentar itu pada jumpa pers di ibu kota Beijing pada hari Senin (7/12), ketika dia bereaksi terhadap seruan Jerman baru-baru ini, salah satu penandatangan Eropa untuk JCPOA, untuk "kesepakatan nuklir plus" dengan Iran yang akan juga memasukkan program rudal pertahanan dan peran regionalnya.Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan pekan lalu bahwa negosiasi ulang kesepakatan 2015 diperlukan "karena kami tidak mempercayai Iran" dan "kembali ke perjanjian sebelumnya tidak akan cukup."Berbicara dalam jumpa pers di Beijing, Hua menggambarkan kesepakatan nuklir sebagai "sangat kompleks dan sensitif," menambahkan bahwa implementasinya harus menjadi prasyarat dari solusi politik dan diplomatik untuk masalah nuklir.“Kami berharap semua pihak akan mengingat gambaran besarnya, selalu tetap tenang dan menahan diri, mengkonsolidasikan konsensus untuk mempertahankan JCPOA, dan mendorong pemerintah AS untuk kembali tanpa syarat ke kesepakatan ini secepat mungkin serta melanjutkan kepatuhan, termasuk pencabutan semua sanksi yang relevan, ”juru bicara Kementerian Luar Negeri China menggarisbawahi.Sebelumnya pada hari itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh menanggapi permintaan menteri luar negeri Jerman untuk melakukan negosiasi ulang, menambahkan bahwa permintaan menteri Jerman sebenarnya merupakan dorongan baru untuk mencapai apa yang gagal dipenuhi oleh kampanye "tekanan maksimum" Washington terhadap Tehran.Khatibzadeh mengatakan trio Eropa penandatangan JCPOA - Jerman, Inggris, dan Prancis - perlu mulai menebus kesalahan masa lalu mereka dengan tunduk pada tekanan Washington dan melanggar kesepakatan, alih-alih mengajukan tuntutan baru dari Iran.[IT/r]