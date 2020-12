Iran: Dunia Akan Lebih Aman Tanpa Rezim Israel

IslamTimes- Israel mengandalkan pelanggaran hak asasi manusia dan teror untuk keberadaannya, oleh karena itu masyarakat internasional harus berdiri teguh terhadap tindakan "rezim haus darah ini," katanya.

Para pejabat tinggi Iran dalam pertemuan terpisah dengan menteri luar negeri Suriah yang sedang berkunjung menyoroti peran destabilisasi Israel di wilayah tersebut dan bersikeras bahwa tanpa rezim Zionis, dunia akan menjadi tempat yang lebih aman.Sebagai bagian dari rangkaian pertemuan dengan pejabat tinggi Iran pada kunjungan luar negeri pertamanya sejak ditunjuk bulan lalu, Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad mengadakan pembicaraan dengan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani di Teheran pada hari Selasa.Dalam pertemuan tersebut, Shamkhani mengatakan kehadiran AS di Suriah dimaksudkan untuk menjarah minyak negara Arab, melindungi Israel dan memperkuat teroris Daesh, menambahkan, "Kehadiran jahat Amerika di wilayah tersebut harus diakhiri."Israel mengandalkan pelanggaran hak asasi manusia dan teror untuk keberadaannya, oleh karena itu masyarakat internasional harus berdiri teguh terhadap tindakan "rezim haus darah ini," katanya.“Tidak diragukan lagi, dunia akan lebih aman tanpa rezim Zionis,” katanya. “Para pejabat pemerintah yang berusaha untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis palsu dan membantu menerapkan skema AS di wilayah tersebut tidak akan memiliki nasib yang lebih baik daripada [pemimpin Libya dan Sudan yang digulingkan Muammar] Khadafi dan Omar al-Bashir, ”kata Shamkhani.Dia merujuk pada kesepakatan yang dimediasi Washington yang dicapai Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) pada bulan September.Bulan berikutnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan Israel dan Sudan juga telah menjalin hubungan ekonomi sebagai jalan menuju hubungan yang dinormalisasi.Shamkhani memberikan jaminan bahwa Republik Islam tidak akan pernah meninggalkan pemerintah dan bangsa Suriah sendirian dalam perang mereka melawan agresi dan terorisme.(IT/TGM)