Tokoh Seperti Soleimani Menggagalkan Rencana AS Untuk Menggambar Ulang Afrika Utara

Anthony Cartalucci percaya bahwa tokoh-tokoh seperti Soleimani - dan dalam arti yang lebih luas - upaya Iran, Suriah, Irak, dan Rusia telah menggagalkan rencana AS untuk menarik kembali Afrika Utara dan Asia Barat (Timur Tengah).Pasukan teroris AS membunuh Letnan Jenderal Qasem Soleimani, yang merupakan salah satu tokoh kunci dalam perang melawan terorisme di Suriah dan Irak dalam beberapa tahun terakhir, dan Abu Mahdi al-Muhandis, orang kedua dalam komando pro-pemerintah Irak. Unit Mobilisasi Populer (PMU) dalam serangan udara yang diperintahkan oleh Presiden AS Donald Trump di bandara internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Jenderal Soleimani dilihat sebagai pahlawan pemberani yang karismatik di Iran dan dicintai oleh pasukannya. Dia mengabdikan hidupnya untuk membela kepentingan nasional Iran di kawasan itu sehingga dia dianggap sebagai pahlawan nasional bagi rakyat Iran terlepas dari perbedaan kecenderungan politik dan agama mereka. Dia juga dipandang oleh orang-orang yang mencari kebebasan di dunia sebagai tokoh kunci dalam mengalahkan ISIS, kelompok teroris paling terkenal di dunia, dalam pertempuran di Timur Tengah.(IT/TGM)