Campur Tangan UE Dalam Urusan Internal Iran Mengejutkan

Ketua Parlemen Iran mengatakan bahwa permintaan Eropa untuk tidak menerapkan Rencana Aksi Strategis Iran adalah langkah mengejutkan.Mohammad Bagher Ghalibaf membuat pernyataan itu dalam pertemuan dengan duta besar Italia untuk Iran Giuseppe Perrone pada hari Selasa.“Hubungan antara Iran dan Italia tidak boleh dipengaruhi oleh tindakan sepihak AS, tidak manusiawi dan ilegal,” katanya.Merujuk pada pernyataan terbaru dari tiga negara Eropa tentang Rencana Aksi Strategis Iran, Ghalibaf mencatat bahwa UE mendesak pemerintah Iran untuk tidak menerapkan undang-undang baru yang mengejutkan karena penekanan mereka pada demokrasi dan kewajiban hukum.Dia melanjutkan, Rencana Aksi Strategis tidak menarik diri dari JCPOA dan berada dalam kerangka Kesepakatan Nuklir dan sesuai dengan Pasal 36 dan 37, menambahkan bahwa itu memungkinkan satu pihak untuk mengurangi kewajibannya jika negara lain belum memenuhi. kewajiban mereka.Menurut Ghalibaf, AS menarik diri dari JCPOA dan Eropa tidak memenuhi komitmennya, dengan mengatakan bahwa seseorang tidak dapat secara sepihak mematuhi Kesepakatan Nuklir.Giuseppe Perrone juga menggarisbawahi bahwa Italia berupaya memperluas hubungan bilateral dengan Republik Islam Iran.Dia lebih lanjut mengungkapkan harapan bahwa negara-negara akan memperkuat kerja sama mereka satu sama lain dalam pemerintahan AS berikutnya.(IT/TGM)