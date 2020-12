Haaretz: 'Israel' Akan Sendirian di Menghadapi Iran

Benjamin Netanyahu, Israeli Prime Minister..jpg

IslamTimes - Lingkaran Zionis menindaklanjuti akibat dari pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh, pada akhir November dan perubahan regional yang dramatis diharapkan mengikuti pelantikan Presiden terpilih AS, Joe Biden.

Union Center for Research and Development menyiapkan infografik analitis berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh makalah Zionis, Haaret, yang mengungkapkan fakta strategis tentang konfrontasi antara entitas Zionis dan Republik Islam.Laporan tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan martir Fakhrizadeh serta serangan sebelumnya menunjukkan kemampuan intelijen yang canggih, yang menegaskan keterlibatan Zionis dalam kejahatan tersebut."Presiden AS Donald Trump yang akan keluar bekerja keras untuk memperkuat hubungan Zionis Israel-Teluk dan menjual persenjataan canggih dalam konteks strategi yang bertujuan untuk mentransfer tanggung jawab keamanan dalam menghadapi Iran ke Zionis 'Israel' dan negara-negara Teluk."Menurut laporan itu, bahkan Presiden terpilih, Joe Biden, tampaknya tidak siap menggunakan sumber daya militer AS untuk membela 'Israel' dari musuh-musuhnya."Negara-negara Teluk juga mengecam pembunuhan martir Fakhrizadeh dan membantah terlibat dalam serangan itu karena takut akan serangan Iran."Sementara itu, laporan tersebut mencatat bahwa Republik Islam melanjutkan Operasi Pengayaan Uranium meskipun krisis ekonomi meningkat oleh pandemi, menambahkan bahwa Iran akan memperkuat perannya di Timur Tengah setelah penarikan militer AS.Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Zionis 'Israel' akan menghadapi Iran sendirian, menunjukkan bahwa pemerintah Zionis akan membutuhkan cara yang memadai untuk membangun kerja sama yang berhasil dengan pemerintahan Biden.[IT/r]