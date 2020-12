Ketegangan Antara AS dan Iran Meningkat ke Tingkat 'Sangat Berbahaya' saat Mendekati Peringatan Kemartiran Soleimani

Iranians burn US and Israel flags during a protest marking the annual Quds Day.jpg

IslamTimes - Ketegangan antara AS dan Iran telah semakin tinggi sejak AS membunuh Jenderal Qasem Soleimani, kepala Pasukan Quds Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), di Irak pada 3 Januari 2020.

Hubungan antara Washington dan Tehran memburuk minggu ini ketika AS memberlakukan sanksi terorisme terhadap utusan Iran untuk Houthi pada hari Selasa (8/12), yang mungkin merupakan upaya untuk menekan gerakan politik dan bersenjata Islam untuk merundingkan penghentian sipil lima tahun perang di Yaman, menurut Reuters.Pemerintahan Trump juga memberlakukan sanksi ketat terhadap Iran tahun lalu sebagai tanggapan atas program nuklir negara itu dan dukungannya untuk organisasi seperti Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam Palestina, yang semuanya dianggap sebagai kelompok teroris oleh AS.Hubungan antara Israel dan Iran juga sangat buruk setelah ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh terbunuh di timur Tehran pada 27 November.Menurut Badan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, agen mata-mata Zionis Israel Mossad dan Organisasi Mujahidin Rakyat, sebuah organisasi militan politik Iran , terlibat dalam pembunuhan Fakhrizadeh.Zionis Israel, bagaimanapun, belum mengklaim bertanggung jawab atas kematian ilmuwan tersebut.Agnes Callamard, pelapor khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang eksekusi di luar hukum, ringkasan atau sewenang-wenang, mengatakan kepada Newsweek baru-baru ini bahwa beberapa minggu mendatang mungkin "sangat berbahaya bagi kawasan dan sekitarnya" karena ketegangan antara kedua negara meningkat dan peringatan pembunuhan Qasem Soleimani dengan cepat mendekat."Kami kembali ke skenario 3 Januari di mana setiap orang - sebagian besar pemerintah dan orang-orang seperti saya - sangat khawatir tentang kemungkinan eskalasi," kata Callamard, merujuk pada pembunuhan 3 Januari Soleimani.Pekan lalu, Politico melaporkan, mengutip dua pejabat AS, salah satunya bekerja untuk Departemen Luar Negeri, bahwa Presiden AS Donald Trump menarik sebanyak setengah dari diplomat Amerika dari Kedutaan Besar AS di Baghdad karena ketegangan dengan Tehran terus meningkat menjelang ulang tahun pertama pembunuhan Soleimani.Dalam pernyataan yang dikeluarkan Kamis pekan lalu, Dewan Keamanan Nasional Zionis Israel juga mengingatkan bahwa mungkin ada peningkatan ancaman terorisme terhadap warga Israel di luar negeri, yakni mereka yang tinggal di daerah dekat Iran, seperti Georgia, Azerbaijan, Turki, Uni Emirat Arab, Bahrain. dan wilayah Kurdi di Irak, serta Timur Tengah dan benua Afrika secara lebih luas.Sina Tussi, analis riset nirlaba senior di Dewan Nasional Iran Amerika, mengatakan kepada Newsweek bahwa Iran akan membalas kematian Fakhrizadeh, tetapi akan menghindari perang."Iran akan membalas pembunuhan ilmuwan Mohsen Fakhrizadeh dengan cara yang akan ditujukan untuk mendemonstrasikan biaya untuk tindakan seperti itu terhadapnya tetapi menghindari perang. Iran kemungkinan akan menunggu waktu dan bereaksi secara tidak langsung dan mungkin menargetkan kepentingan Israel dan warga sipil. di luar negeri,” kata Tussi."Trump dan [Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin] Netanyahu akan terus bersaing dengan Iran dalam 50 hari atau lebih ke depan," prediksi dia. "Mereka akan mempertaruhkan perang regional total di ujung kepresidenan yang mencalonkan diri untuk mengakhiri 'perang tanpa akhir.'Jika konflik seperti itu meletus, Trump akan kehilangan dukungan domestik atau internasional, dan akan mengunci AS ke dalam rawa strategis lain yang tidak perlu di Timur Tengah,” tambah Tussi.[IT/r]