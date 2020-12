Lavrov: Rusia dan China Tidak Akan Menyerah pada Tatanan Dunia Pimpinan AS

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan negaranya dan China tidak akan menyerah pada tekanan Barat atau menerima tatanan dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu dekatnya.

"Barat sedang berusaha, saya tidak ragu, menghidupkan kembali tatanan dunia unipolar. Kutub seperti China dan Rusia tidak mungkin tunduk padanya," kantor berita Rusia Tass mengutip Lavrov mengatakan pada hari Selasa (8/12).Diplomat top Rusia mengatakan negara-negara Barat yang dipimpin AS telah berusaha mati-matian untuk memulihkan tatanan dunia unipolar dengan mengabaikan tren pembangunan global yang obyektif dan membuat perpecahan di antara negara-negara.Misalnya, katanya, dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Barat yang agresif telah menekan India untuk melemahkan kerja sama antara New Delhi dan Moskow dan mendorongnya ke dalam konfrontasi dengan China."New Delhi menghadapi tekanan keras yang dilakukan oleh AS dalam masalah kerjasama militer dan teknis [dengan Rusia]," kata Lavrov."Barat ... sedang mencoba untuk menarik negara ke dalam permainan anti-China, mempromosikan strategi Indo-Pasifik, dan untuk secara dramatis melemahkan kemitraan dekat kami, hubungan strategis dan istimewa [kami] dengan India." India, sekutu tradisional Rusia, telah membeli puluhan jet tempur Rafale dari Prancis dalam kesepakatan yang diperkirakan bernilai $ 9,4 miliar.Pada bulan Juli, lima jet tempur Rafale pertama yang dibeli dari Prancis mendarat di India dan menteri pertahanan India menggunakan kedatangan mereka untuk mengeluarkan peringatan terselubung kepada negara tetangga China atas ketegangan teritorial.Di bagian lain dalam sambutannya, menteri luar negeri Rusia mengatakan bahwa Barat menggunakan organisasi internasional sebagai alat untuk melanjutkan agendanya atau menaklukkan mereka dengan cara "memprivatisasi sekretariat." "Atau, ketika upaya seperti itu gagal, diskusi di luar kerangka kerja PBB dan tingkat konvensi universal dan kemudian menentukan keputusan yang dianggap paling nyaman sebagai kebenaran tertinggi dan satu-satunya versi multipolaritas yang benar," kata Lavrov.Menteri luar negeri Rusia mengatakan 27 negara blok Eropa sepenuhnya berpusat pada AS dan telah menyerah untuk memainkan peran dalam sistem multipolar.[IT/r]