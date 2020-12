Tindakan Balasan, Tehran Memberi Sanksi Duta Besar AS untuk Yaman

A boy stands on the rubble of a house in Saada, Yemen.JPG

IslamTimes - Iran telah mengumumkan sanksi terhadap duta besar AS untuk Yaman, Christopher Henzel, sebagai pembalasan pada Washington yang menjatuhkan hukuman serupa pada duta Iran untuk Yaman sehari sebelumnya.

Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan langkahnya pada Rabu (9/12), menuduh Henzel memainkan "peran penting" dalam krisis kemanusiaan Yaman, menurut pernyataan yang disiarkan oleh media lokal.Kementerian juga menuduh Henzel membantu menyebarkan perang saudara Yaman, mempersenjatai dan mendanai koalisi yang dipimpin Saudi, dan membuat frustrasi proses politik Yaman menuju resolusi konflik.Pencantuman duta besar AS dalam daftar sanksi Iran terjadi setelah pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi pada duta Tehran untuk Yaman, Hasan Irlu, dengan tindakan serupa pada hari Selasa atas dugaan keengganannya untuk mengakhiri konflik lima tahun negara itu.Pernyataan Departemen Keuangan AS mengklaim bahwa Irlu adalah pejabat tinggi di Pasukan Quds, cabang luar negeri militer Iran, dan bahwa dia memiliki hubungan dengan mantan komandan Qassem Soleimani, yang tewas dalam serangan pesawat nir awak AS awal tahun ini.Iran adalah negara pertama yang mengakui kekuasaan pemberontak Houthi di Yaman, di mana mereka telah memerangi koalisi militer pimpinan Saudi sejak 2015.Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berusaha untuk membangun kembali perundingan damai antara kedua belah pihak sejak 2018.[IT/r]