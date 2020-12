Iran Mengumumkan Sanksi Terhadap Utusan AS Untuk Yaman

IslamTimes- Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, kementerian tersebut mengatakan bahwa Teheran telah memasukkan nama Henzel dalam daftar hitamnya, menyoroti perannya dalam krisis kemanusiaan Yaman.

Kementerian Luar Negeri Iran telah mengumumkan sanksi terhadap Duta Besar AS untuk Yaman Christopher Henzel atas peran pentingnya dalam bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di negara Arab yang dilanda konflik dan miskin itu.Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, kementerian tersebut mengatakan bahwa Teheran telah memasukkan nama Henzel dalam daftar hitamnya, menyoroti perannya dalam krisis kemanusiaan Yaman.Pernyataan tersebut mengatakan bahwa utusan AS terlibat dalam memimpin perang yang merusak, pembantaian orang-orang yang tidak bersalah dan tertindas, senjata, dukungan keuangan dan politik untuk koalisi agresor, dan sanksi kejam dan tidak manusiawi yang sedang berlangsung di Yaman sementara dia memainkan peran dalam "kejahatan yang mengerikan. skenario "disintegrasi Yaman, serta langkah-langkah destruktif untuk menghalangi penyelesaian politik krisis Yaman dan konsekuensi dari bencana kemanusiaan yang terus berlanjut di negara tersebut, yang digambarkan sebagai" tragedi terbesar abad ini. "Kementerian tersebut mengatakan bahwa utusan AS tersebut diberi sanksi berdasarkan undang-undang berjudul "Melawan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Amerika dan Tindakan Petualang dan Teroris" yang disahkan oleh Parlemen Iran pada tahun 2017.Menurut bukti yang cukup di tangan, duta besar AS untuk Yaman telah memainkan peran penting dalam mengatur, mendanai, mempersenjatai, mengarahkan dan melaksanakan tindakan koalisi agresor di Yaman, tambah pernyataan itu, menyoroti perannya dalam melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, dan penerapan sanksi ilegal AS pada rakyat Yaman.(IT/TGM)