Zarif: AS Harus Berusaha Mendapatkan Hak Untuk Bergabung Kembali Dengan kKesepakatan Iran Dengan Memenuhi Kewajiban

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan AS berkewajiban untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015, tetapi pertama-tama harus berusaha untuk mendapatkan hak untuk melakukannya dengan memenuhi kewajibannya di bawah pakta yang didukung PBB yang ditinggalkannya lebih dari dua tahun lalu.Dalam sebuah wawancara dengan Arman Media Cultural Institute yang berbasis di Teheran yang dirilis secara online pada hari Kamis, Zarif mengatakan sebagian besar ahli percaya bahwa Rencana Aksi Komprehensif (JCPOA) adalah "pencapaian besar" bagi Republik Islam.Meskipun AS menghentikan partisipasinya dalam JCPOA, AS tidak dapat mencegah implementasi perjanjian berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, tambahnya."Amerika Serikat berkewajiban kembali ke JCPOA, dan agar AS menjadi anggota JCPOA, AS harus berusaha memenuhi persyaratan keanggotaan," kata diplomat top Iran itu. "Kami terbuka untuk kembalinya Amerika ke JCPOA, tetapi Amerika harus mendapatkan hak untuk kembali ke JCPOA dengan memenuhi komitmennya."JCPOA ditandatangani pada 2015 antara Iran dan enam negara dunia - yaitu AS, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia dan China - dan diratifikasi dalam bentuk Resolusi 2231.(IT/TGM)