Trump Ingin Minyak Dan Gas Iran Keluar Dari Pasar Untuk Kepentingan Perusahaan Minyak AS

Pengejaran konfrontasi Presiden AS Donald Trump dengan Iran adalah tentang menjaga minyak dan gasnya keluar dari pasar untuk kepentingan perusahaan minyak AS, kata seorang analis politik Amerika.Bill Dores, seorang penulis untuk Struggle / La Lucha dan aktivis anti-perang yang sudah lama, membuat pernyataan itu dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Kamis saat mengomentari pernyataan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell yang mengatakan Amerika Serikat perlu bergabung kembali dengan Rencana Komprehensif Bersama Aksi (JCPOA).Pejabat Eropa itu juga meminta Iran untuk melanjutkan kepatuhan penuhnya terhadap perjanjian nuklir."Kami perlu menemukan cara bagi AS untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran, dan agar Iran kembali ke kepatuhan penuh. Kesepakatan nuklir masih dinilai sebagai penanda keberhasilan diplomasi ... Kami bangga sebagai yang terbesar. keberhasilan kapasitas diplomatik kami, "kata Borrell dalam webinar GLOBSEC pada hari Selasa.(IT/TGM)