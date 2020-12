AS Menerbangkan Dua B-52 Di Atas Teluk Persia Di Tengah Ketegangan Dengan Iran

IslamTimes- Pesawat dari Arab Saudi, Bahrain dan Qatar terbang dengan jet AS selama penerbangan selama satu setengah hari, kata seorang pejabat senior militer AS kepada NBC News.

Militer AS telah menerbangkan dua pembom B-52H dari Louisiana ke Timur Tengah karena ketegangan meningkat di wilayah tersebut setelah pembunuhan seorang ilmuwan nuklir Iran terkemuka.Komando Sentral AS (CENTCOM) mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa dua "Stratofortress" Angkatan Udara terbang nonstop dari Pangkalan Angkatan Udara Barksdale, melintasi Eropa dan kemudian Teluk Persia dalam misi pemberitahuan singkat.Pesawat dari Arab Saudi, Bahrain dan Qatar terbang dengan jet AS selama penerbangan selama satu setengah hari, kata seorang pejabat senior militer AS kepada NBC News."Musuh potensial harus memahami bahwa tidak ada negara di dunia yang lebih siap dan mampu dengan cepat mengerahkan kekuatan tempur tambahan dalam menghadapi agresi apa pun," kata Jenderal Frank McKenzie, yang merupakan kepala CENTCOM. "Kami tidak mencari konflik, tetapi kami harus tetap postur dan berkomitmen untuk menanggapi setiap kemungkinan atau bertentangan dengan agresi apa pun. "Beberapa hari yang lalu, militer AS memindahkan kapal induk USS Nimitz kembali ke Teluk Persia bersama dengan kapal perang lainnya.Seorang pejabat militer AS mengatakan kepada CNN bahwa pengerahan itu dimaksudkan untuk memberikan "dukungan tempur dan perlindungan udara" bagi pasukan Amerika yang mundur dari Irak dan Afghanistan pada 15 Januari sebelum Presiden Donald Trump meninggalkan jabatannya.(IT/TGM)