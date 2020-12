Senat AS Memberikan Suara untuk Memblokir Penjualan Senjata UEA

US Senate.jpg

IslamTimes - Senat AS menolak dua resolusi pada Rabu (9/12) yang berupaya memblokir penjualan senjata senilai $ 23 miliar ke Uni Emirat Arab.

Para senator memberikan suara 47-49 pada resolusi yang menentang penjualan jet F-35 dan 46-50 pada resolusi yang menentang penjualan drone Reaper, gagal mencapai mayoritas sederhana, atau 51 suara, di Senat yang beranggotakan 100 orang.Resolusi tersebut diperkenalkan oleh Senator Demokrat Robert Menendez dan Chris Murphy dan Senator Republik Rand Paul.Berbicara sebelum pemungutan suara, Paul mengatakan inilah saatnya untuk mempelajari situasi di Timur Tengah dengan cermat dan mempertimbangkan efek dari perlombaan senjata yang semakin cepat di wilayah tersebut."Inilah sebabnya mengapa pemerintah kita tidak terburu-buru menyetujui penjualan ini," katanya.Menendez, anggota peringkat Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan banyak aspek dari penjualan yang diusulkan tetap bersifat konseptual."Kami diminta untuk mendukung transfer signifikan teknologi canggih AS tanpa kejelasan tentang sejumlah detail penting terkait penjualan atau jawaban yang memadai untuk pertanyaan kritis keamanan nasional," katanya.Duta Besar UEA untuk AS, Yousef al-Otaiba, menyambut baik pemungutan suara tersebut, dengan mengatakan "dukungan AS yang berkelanjutan memungkinkan UEA untuk mengambil lebih banyak beban untuk keamanan kolektif kami - milik kami, milik Anda, dan mitra kita."[IT/r]