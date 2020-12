Turki Memilih Duta Besar Pro-Erdogan Untuk 'Israel' Dalam Upaya Menormalisasi Hubungan

Benjamin Netanyahu and Recep Tayyib Erdogan.jpg

IslamTimes - Turki telah memilih duta besar baru untuk 'wilayah pendudukan Zionis Israel' sejalan dengan upaya untuk menormalkan hubungan dengan entitas Zionis dan mencetak prestasi dengan pemerintahan Presiden terpilih AS Joe Biden yang akan datang, beberapa sumber yang ditempatkan dengan baik mengatakan kepada Al-Monitor.

Duta besar baru, Ufuk Ulutas, 40, adalah ketua Pusat Penelitian Strategis di Kementerian Luar Negeri Turki dan seorang pejabat politik yang mempelajari politik Ibrani dan Timur Tengah di Universitas Ibrani di al-Quds yang diduduki.Dia juga bekerja sebagai direktur yayasan SETA, sebuah wadah pemikir pro-pemerintah, dan menulis banyak makalah tentang kebijakan Timur Tengah dan sejarah Yahudi.Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menjadikan dirinya sebagai pembawa standar hak-hak Palestina di dunia Muslim, dan hubungan yang pernah berkembang pesat antara Turki dan Zionis 'Israel' terus memburuk sejak Partai Keadilan dan Pembangunan [AKP] naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2002.Untuk semua postur Erdogan, Turki mendapati dirinya semakin terisolasi dan terjepit secara ekonomi.Dengan sanksi AS dan UE yang membayangi, negara itu berusaha memperbaiki hubungan dengan Washington dan Uni Eropa bahkan ketika terus terlibat dalam perilaku yang sama - mengunci kritik, menggoda Rusia dan meregangkan ototnya di Mediterania timur - yang menarik kemarahan Barat..Salah satu cara untuk berbaik hati dengan Washington, atau begitulah pemikiran Ankara, adalah dianggap berhubungan baik dengan rezim Zionis.Menurut Al-Monitor, kepala mata-mata Turki Hakan Fidan mengadakan pembicaraan rahasia dengan pejabat 'Israel' dan gagasan untuk memulihkan hubungan ke tingkat duta besar dilaporkan muncul.Pencalonan Ulutas bertepatan dengan rotasi rutin duta besar Turki.Namanya tidak muncul di daftar akhir, dilihat oleh Al-Monitor, yang termasuk penunjukan baru untuk Washington dan misi PBB di New York. Turki menunjuk Murat Mercan, anggota pendiri AKP dan saat ini menjadi duta besar di Tokyo, menjadi duta besar di AS.Sedangkan wakil menteri luar negeri Sedat Onal akan menjadi duta besar PBB di New York.Penunjukan Ulutas belum diumumkan secara resmi.Ini menandai pertama kalinya, bagaimanapun, bahwa Turki akan mengirimkan seorang diplomat non-karir ke entitas Zionis, sebuah pos yang secara tradisional disediakan untuk utusan terbaik dan paling cerdas seperti Namik Tan, mantan duta besar untuk Washington.Juga tidak jelas apakah rezim Zionis akan mengirim duta besar ke Ankara dalam waktu dekat.[IT/r]