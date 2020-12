Pompeo Mengklaim Iran Akan Lebih Dekat dengan SENJATA Nuklir dengan RUU Pengayaan Uranium Baru

US Secretary of State Mike Pompeo, Serious escalation.JPG

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah memperingatkan bahwa Iran bisa selangkah lebih dekat untuk mendapatkan nuklir jika memperkaya uranium pada kemurnian yang lebih tinggi dan terus menggagalkan upaya internasional untuk mencari situs nuklirnya.

"Penurunan kerja sama Iran dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) atau pengayaan ke tingkat 20 persen akan menjadi eskalasi serius yang membuat Iran semakin dekat dengan kemampuan untuk memperoleh senjata nuklir," katanya dalam sebuah pernyataan, Jumat (11/12).Minggu lalu anggota parlemen Iran mengesahkan undang-undang baru, yang mewajibkan negara untuk "memproduksi dan menyimpan 120kg per tahun uranium yang diperkaya hingga 20 persen" jika penandatangan Eropa dari kesepakatan nuklir 2015 gagal mengekang sanksi keuangan terhadap negara tersebut.Pompeo mengatakan Tehran belum menawarkan penjelasan "kredibel" untuk RUU tersebut, yang juga menunda inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dan menuduh "tingkat kerja sama Iran yang sudah tidak dapat diterima" dengan organisasi tersebut.Intervensi Menteri Luar Negeri terjadi selama periode ketegangan yang meningkat antara Washington dan Tehran, setelah AS mengirim dua pembom B-52 ke Teluk Persia pada hari Kamis )10/12), di tengah laporan "potensi serangan" oleh milisi yang didukung Iran di Irak.Retorika yang kuat antara AS dan Iran telah meningkat sejak pertengahan November, ketika Tehran mengancam "tanggapan yang menghancurkan" menyusul laporan bahwa pemerintahan Trump telah mempertimbangkan serangan di situs nuklir Iran.Pada hari Jumat (11/12), Pompeo juga meminta komunitas internasional untuk menghantam Iran dengan "tekanan diplomatik dan ekonomi yang berkelanjutan" jika gagal bekerja sama dengan IAEA.Dia mengatakan jika Iran menginginkan keringanan dari sanksi itu harus mengubah perilakunya di sejumlah bidang, termasuk menyetujui untuk merundingkan kesepakatan nuklir baru yang mencakup pengembangan rudal balistik - sebuah langkah yang juga diserukan Jerman pekan lalu.Tehran secara konsisten menolak negosiasi ulang perjanjian - Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) - ketika negara-negara mempersiapkan kemungkinan bahwa Joe Biden dapat mendorongnya untuk diperbarui jika dia menjadi Presiden AS.Pada 2018, Presiden Trump menarik AS dari JCPOA, yang ditandatangani pada 2015 antara Iran, China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan AS.[IT/r]