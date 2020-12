Yaman Kecam Sanksi AS terhadap Pejabat Ansarullah

Mohammad Ali al-Houthi, Member of Yemen’s supreme political council.jpg

IslamTimes - Mohammed Ali al-Houthi, anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman, mengutuk sanksi AS terhadap pejabat Ansarullah Yaman sebagai "tindakan teroris." “Sanksi baru-baru ini oleh Amerika Serikat, yang dengan sendirinya memerintahkan agresi dan serangan terhadap rakyat Yaman, dikutuk dan dipandang sebagai tindakan ilegal. Tidak ada putusan yang memungkinkan Amerika Serikat memberi sanksi kepada orang lain," tulis Houthi dalam postingan yang dipublikasikan di halaman Twitter resminya.

Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi pada lima warga Yaman dan anggota gerakan Ansarullah di Yaman, dimana kelompok populer tersebut mengecam langkah tersebut sebagai "tindakan terorisme Amerika" terhadap negara Arab yang dilanda perang.Departemen tersebut, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Kamis (10/12), mengumumkan bahwa sanksi AS diberikan pada beberapa pejabat termasuk Wakil Direktur Badan Keamanan Nasional Yaman Mutlaq Amer al-Marani, Kepala Kantor Keamanan Politik Mayjen Abdul Qader al-Shami, dan Abdul Hakim al-Khawani, yang menjalankan Badan Keamanan Nasional.Pernyataan itu mengatakan angka-angka itu ditujukan untuk apa yang dituduhkan sebagai "pelanggaran hak asasi manusia".Al-Houthi menambahkan, "Langkah AS untuk memasukkan negara-negara dalam daftar sanksi adalah alasan lain mengapa Amerika Serikat tidak mengakui tatanan dunia yang diwakili oleh Dewan Keamanan." Anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman menggambarkan sanksi Washington sebagai "terorisme Amerika".Sebelumnya, Houthi telah menyatakan bahwa Amerika Serikat membunuh warga sipil Yaman secara massal untuk menjaga produksi di perusahaan manufaktur senjata utamanya berjalan, menurunkan tingkat pengangguran, melunasi utangnya, dan memajukan plot rezim Zionis Israel di wilayah tersebut.“Orang Yaman terbunuh setiap hari oleh koalisi agresi AS-Saudi-Emirat dan sekutu mereka. Mereka terbangun karena suara ledakan bom buatan AS, terkena gas beracun, menyaksikan pembunuhan massal dan mengingat perempuan, anak-anak, dan orang tua yang meninggal sebagai akibatnya,” tulisnya dalam tweet ion Selasa.Pernyataan tersebut muncul beberapa hari setelah Amerika Serikat menetapkan gerakan populer Houthi Ansarullah Yaman bersama dengan beberapa kelompok lainnya sebagai "Entitas Perhatian Khusus" di bawah apa yang disebut Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional Frank R. Wolf tahun 2016.Arab Saudi dan sejumlah sekutu regionalnya, termasuk Uni Emirat Arab, melancarkan perang di Yaman pada Maret 2015, dengan tujuan membawa pemerintah mantan Presiden sekutu Riyadh Abd Rabbuh Mansur Hadi kembali berkuasa dan menghancurkan Ansarullah .Perang telah merenggut lebih dari 100.000 nyawa di Yaman, menurut Proyek Lokasi dan Data Peristiwa Konflik Bersenjata yang berbasis di AS [ACLED], sebuah organisasi penelitian konflik nirlaba.[IT/r]