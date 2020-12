Hizbullah Mengutuk Kesepakatan Tentang Normalisasi Maroko-Israel 

IslamTimes- Pengadilan kerajaan Maroko juga mengkonfirmasi berita tersebut dan mengatakan bahwa AS akan membuka konsulat di wilayah Sahara Barat sejalan dengan kesepakatan tersebut.

Gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon mengutuk keras apa yang disebut kesepakatan antara Maroko dan rezim Israel terkait normalisasi hubungan, menekankan bahwa negara-negara Arab yang memiliki hubungan dengan Tel Aviv akan segera menyesali langkah mereka.Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan pada hari Kamis bahwa Maroko telah mencapai kesepakatan yang ditengahi AS dengan Israel tentang normalisasi hubungan, menjadi negara Arab keempat - Setelah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Sudan - untuk mencapai kesepakatan seperti itu dengan rezim Tel Aviv sejak Agustus.Pengadilan kerajaan Maroko juga mengkonfirmasi berita tersebut dan mengatakan bahwa AS akan membuka konsulat di wilayah Sahara Barat sejalan dengan kesepakatan tersebut.“Kami mengutuk pengumuman otoritas Maroko tentang normalisasi hubungan dengan musuh Israel. Langkah ini dalam konteks jatuhnya berturut-turut sejumlah pemerintah Arab atas perintah Amerika Serikat dan rezim Zionis, yang telah merusak cita-cita Palestina dan ingin menghancurkannya, "kata Hizbullah dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situsnya. situs resmi al-Manar.Sebagai bagian dari perjanjian, Trump yang dijadwalkan akan cuti pada 20 Januari, setuju untuk mengakui "kedaulatan" Maroko atas Sahara Barat yang diperebutkan.Maroko mencaplok wilayah Sahara Barat yang luas, bekas koloni Spanyol, pada tahun 1975 dan sejak itu berkonflik dengan Front Polisario yang didukung Aljazair, sebuah gerakan yang berupaya mendirikan negara merdeka di wilayah tersebut dan mengakhiri kehadiran Maroko di sana.Perjanjian normalisasi provokatif antara Israel dan tiga negara Arab telah memicu kemarahan di antara rakyat Palestina yang memandang perjanjian itu sebagai tikaman di punggung mereka dan pengkhianatan atas tujuan mereka.“Penyerahan pemerintah ini kepada AS dan kebijakan pemerasan Zionis dengan harapan mencapai keuntungan di sini atau mencabut sanksi di sana, tidak lain adalah ilusi dan fatamorgana yang darinya tidak akan mendapatkan apa-apa, dan mereka akan segera menemukan bahwa mereka tidak menuai apa pun selain kekecewaan dan bahwa negara mereka telah terkena musuh Israel dan konspirasi berbahaya, ”tambah Hizbullah.(IT/tGM)