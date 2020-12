Kesepakatan Normalisasi Maroko-Israel Menarik Kecaman Luas Di Dunia Maya

IslamTimes- Pengadilan kerajaan Maroko mengkonfirmasi berita tersebut dan mengatakan bahwa AS akan membuka konsulat di wilayah Sahara Barat sejalan dengan perjanjian tersebut.

Aktivis politik di Maroko dan negara-negara Arab lainnya telah meluncurkan kampanye online menentang kesepakatan normalisasi yang ditengahi AS antara pemerintah Maroko dan rezim pendudukan Israel.Donald Trump, presiden Amerika Serikat yang akan berakhir masa jabatannya, mengumumkan pada hari Kamis bahwa Maroko telah mencapai kesepakatan dengan Israel tentang normalisasi hubungan, menjadi negara Arab keempat - setelah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Sudan - untuk mencapai kesepakatan seperti itu dengan rezim Tel Aviv sejak Agustus.Pengadilan kerajaan Maroko mengkonfirmasi berita tersebut dan mengatakan bahwa AS akan membuka konsulat di wilayah Sahara Barat sejalan dengan perjanjian tersebut.Trump menggunakan klaim Sahara Barat Maroko sebagai alat tawar-menawar dalam pembicaraan dengan Maroko untuk mengamankan kesepakatan, dan setuju untuk mengakui kedaulatan Rabat atas wilayah tersebut.Maroko mencaplok wilayah Sahara Barat yang luas, bekas koloni Spanyol, pada tahun 1975 dan sejak itu berkonflik dengan Front Polisario yang didukung Aljazair, sebuah gerakan yang berupaya mendirikan negara merdeka di wilayah itu dan mengakhiri kehadiran Maroko di sana.Maroko saat ini menguasai 80 persen wilayah tersebut, termasuk deposit fosfat dan perairan perikanan.Polisario mengecam pengakuan Washington atas klaim Rabat, dengan mengatakan itu adalah pelanggaran hukum internasional dan menambahkan bahwa perjuangannya untuk otonom "akan terus berlanjut.""Pendirian itu ... adalah pelanggaran terang-terangan terhadap piagam PBB dan resolusi legitimasi internasional," kata kelompok itu.Bereaksi terhadap kesepakatan yang ditengahi AS, aktivis Maroko dan Arab turun ke Twitter pada hari Jumat untuk menolak perjanjian tersebut dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk rakyat Palestina.Dengan menggunakan tagar "Maroko Melawan Normalisasi", para aktivis mengecam kesepakatan itu sebagai kerugian bagi Sahrawi - penduduk Sahara Barat - dan warga Palestina.(IT/TGM)