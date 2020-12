IslamTimes- Berbicara dalam rapat kabinet pada hari Rabu, Rouhani mengatakan pemerintah AS telah menempatkan hambatan di jalur setiap upaya Iran untuk mengimpor vaksin dan peralatan medis.

Vaksin COVID-19 AS lebih berbahaya daripada virus itu sendiri, karena belum diuji dengan benar, kata E Michael Jones, seorang penulis dan mantan profesor Amerika.Presiden Iran Hassan Rouhani mengecam Presiden AS Donald Trump, karena menghambat pembelian peralatan medis dan vaksin Iran yang diperlukan untuk memerangi pandemi virus corona, dengan mengatakan tim di Gedung Putih "jahat dan keji" bahkan tidak mengampuni orang tua dan orang cacat dari Tindakan "kejamnya".Berbicara dalam rapat kabinet pada hari Rabu, Rouhani mengatakan pemerintah AS telah menempatkan hambatan di jalur setiap upaya Iran untuk mengimpor vaksin dan peralatan medis.“Itu karena mereka telah menciptakan begitu banyak masalah dan mengganggu kami sehingga seluruh negeri harus bekerja selama berminggu-minggu dan terkadang berbulan-bulan untuk memindahkan uang dari satu tempat ke tempat lain untuk membeli obat, sebuah tugas sederhana yang seharusnya dapat diselesaikan. melalui telepon, pesan dan SWIFT, ”ujarnya.Profesor Jones berkata, “Pertama-tama kita perlu mengatakan bahwa sanksi itu tidak bermoral, dan itu ilegal, dan harus dihentikan secepat mungkin, karena itu adalah tindakan perang melawan rakyat Iran. Itu jelas. Dan itu perlu diubah secepat mungkin. "“Di sisi lain, seperti yang kami katakan di Amerika: 'Setiap awan memiliki lapisan perak.' Dan salah satu manfaat dari sanksi ini adalah bahwa Iran tidak akan dapat mengimpor vaksin. Orang-orang di Amerika sekarang takut dengan vaksin, ”katanya kepada Press TV, Jumat.“Orang-orang di Inggris sekarang menghadapi situasi di mana vaksin menjadi wajib jika mereka ingin bepergian, atau membeli makanan di pasar. Vaksin ini belum diuji dengan baik. Ini berpotensi lebih buruk daripada virus yang seharusnya diperangi, dan seharusnya tidak diizinkan di negara mana pun di dunia, "tambahnya.“Jadi lagi-lagi di sini kita punya salah satu manfaat sanksi. Itu seperti tarif. Jadi mereka telah membantu pertumbuhan ekonomi domestik di Iran. Tapi mereka juga mencegah intervensi asing. Dalam hal ini, imperialisme medis sedang digalakkan oleh Bill Gates, ”ujarnya.Profesor itu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Tanzania yang tertular virus karena sangat sedikit orang yang berbicara bahasa Inggris. "Bahasa Swahili jauh lebih baik dalam mencegah COVID daripada vaksin."(IT/TGM)