Trump Mengecam Mahkamah Agung Karena Membatalkan Gugatan Pemilu

Presiden AS Donald Trump mengecam badan peradilan tertinggi Amerika, dengan mengatakan Mahkamah Agung tidak memiliki "kebijaksanaan" dan "keberanian" yang diperlukan untuk membuat penilaian yang baik tentang pemilihan presiden yang disengketakan.“Ini adalah“ aib hukum, memalukan bagi AS !!! ” dia dengan marah mentweet pada larut malam Jumat, menambahkan, bahwa Mahkamah Agung telah "benar-benar mengecewakan kami," dan tidak memiliki "kebijaksanaan, tidak ada keberanian!"Kicauan Trump muncul tak lama setelah pengadilan hukum tertinggi di negara itu menolak tawaran yang dipimpin Texas oleh politisi Partai Republik yang membatalkan hasil pemilu.Mahkamah Agung AS menolak tawaran yang dipimpin Texas untuk membatalkan hasil pemilu di empat negara bagian medan pertempuran untuk membatalkan proyeksi kemenangan pemilihan kandidat Demokrat Joe Biden.Dalam tweet terpisah, Trump mengeluh bahwa Mahkamah Agung telah "menidurinya".Namun, dia mendesak para pendukungnya untuk terus "berjuang" melawan apa yang dia klaim sebagai "pemilihan yang curang".Pada hari Sabtu, Trump terus menargetkan Mahkamah Agung, mengklaim penolakan terhadap tawaran yang dipimpin Texas adalah ketidakadilan yang "memalukan".Menanggapi Sean Hannity dari Fox News, Trump menulis, "Ini adalah kegagalan keadilan yang besar dan memalukan. Orang-orang Amerika Serikat ditipu, dan Negara kita dipermalukan. Bahkan tidak pernah diberikan sehari di Pengadilan !."(IT/TGM)