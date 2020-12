Bentrokan Terjadi Antara Penggemar Trump, Lawan di BLM Plaza

Clashes occur between Trump fans, opponents at BLM Plaza.jpg

IslamTimes - Bentrokan kekerasan terjadi pada Sabtu sore antara pendukung Trump dan kontra-pengunjuk rasa di BLM Plaza di Washington, DC. Para pengunjuk rasa dilaporkan saling melempar bom asap dan proyektil.

Pada hari Sabtu (12/12), pendukung dan penentang Presiden AS Donald Trump mengadakan demonstrasi duel di ibu kota AS dengan unit-unit polisi mobil melintasi kota dalam upaya untuk memisahkan kedua belah pihak.Kehadiran polisi yang tinggi terlihat di tempat kejadian, dengan petugas terjebak di tengah kerumunan pengunjuk rasa yang marah.Polisi DC mencoba memulihkan ketertiban selama bentrokan antara pendukung MAGA dan pengunjuk rasa anti-TrumpSebelumnya, polisi berusaha mencegah keributan jalanan dengan menutup rapat umum anti-Trump di depan Gedung Putih.Aparat penegak hukum, beberapa menggunakan sepeda untuk mobilitas ekstra, tidak mengizinkan siapa pun, termasuk wartawan, masuk ke dalam area.Para pengunjuk rasa MAGA, yang melakukan pawai kedua setelah pemilu 3 November, meneriakkan "hentikan pencurian" dan menuntut "empat tahun lagi" untuk Presiden Donald Trump yang sedang menjabat, karena ia menegaskan kemenangannya "dicuri" oleh Demokrat melalui massa penipuan dan penyimpangan.Demonstrasi saingan diadakan sehari setelah Mahkamah Agung AS menolak gugatan Texas yang berusaha membatalkan kemenangan Biden di empat negara bagian Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin.Gugatan itu didukung oleh Presiden Trump yang sedang menjabat, yang telah menantang hasil pemilu di beberapa negara bagian medan pertempuran selama lebih dari sebulan sekarang.[IT/r]Video: https://t.co/p3vO4GwlQz pic.twitter.com/KUnopafQNy - Sputnik (@SputnikInt) 12 Desember 2020https://t.co/utJsVjXZIO pic.twitter.com/GryliOP9jg - Sputnik (@SputnikInt) 13 Desember 2020