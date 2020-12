Diplomat Israel Memperingatkan Biden Agar Tidak Melanjutkan Pendanaan UNRWA

UNRWA aid worker helping to distribute food aid to Palestinian families in Gaza.jpg

IslamTimes - Seorang mantan duta besar rezim Zionis Israel untuk PBB dilaporkan telah memperingatkan pemerintahan yang akan datang, Presiden terpilih AS Joe Biden agar tidak mendanai Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Ron Prosor, diplomat veteran Zionis Israel yang menjabat sebagai utusan rezim Tel Aviv untuk PBB hingga 2015 dan untuk Inggris sebelum itu, lebih jauh meminta Biden untuk tidak bergabung kembali dengan dua badan PBB lainnya, yaitu Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC) dan UNESCO, dengan alasan bahwa kehadiran AS di badan-badan semacam itu bahkan dalam perbedaan pendapat memberikan legitimasi yang lebih besar untuk opini “fiksi ilmiah” yang kritis terhadap Israel, Middle East Monitor (MEMO) yang berbasis di Inggris melaporkan Jumat (11/12).Prosor, yang sekarang mengepalai Institut Abba Eban untuk Diplomasi Internasional yang berbasis di Tel Aviv, membuat pernyataan itu selama diskusi dengan Komite Yahudi Amerika (AJC) - sebuah kelompok lobi pro-Israel utama yang berbasis di New York - di mana dia menuduh UNRWA memperpanjang apa yang disebutnya sebagai konflik Palestina-Zionis Israel.Diplomat veteran Zionis Israel secara langsung memperingatkan Biden untuk tidak mendekati UNRWA, bersikeras bahwa badan bantuan melanggengkan konflik dengan menghormati status pengungsi Palestina selama beberapa generasi, secara terang-terangan mengklaim bahwa pendekatan semacam ini sama dengan "penghasutan" terhadap rezim Israel. “Intinya untuk Amerika Serikat– saat Anda berada dalam sesuatu, katakanlah Dewan Hak Asasi Manusia, yang saya sebut Dewan Kesalahan Manusia… begitu Anda berada di sana, keputusan yang mereka buat, berdasarkan fakta Anda ada di sana, Anda melegitimasi keputusan itu," klaimnya.“Jadi saya pikir ini adalah poin penting yang harus dibuat AS, dengan mengatakan kami tidak dapat memengaruhi keputusan, kami tidak dapat memanfaatkan apa pun di Dewan Hak Asasi Manusia atau UNESCO, lebih baik bagi kami untuk tidak berada di sana untuk memberikan legitimasi,” diplomat Zionis Israel kemudian menggarisbawahi.[IT/r]