AS Memasukkan Organisasi Badr Irak Ke Dalam Daftar Hitam Dimaksudkan Untuk Melindungi Israel

Seorang anggota senior Organisasi Badr, yang kelompoknya merupakan bagian dari Pasukan Mobilisasi Populer Irak (PMU), juga dikenal dengan nama Arab mereka Hashd al-Sha'abi, mengecam upaya Washington untuk mengklasifikasikan organisasinya sebagai teroris, menekankan bahwa hal itu dimaksudkan untuk melindungi rezim Israel.“Kami tidak peduli dengan upaya Gedung Putih untuk menempatkan Organisasi Badr dalam [apa yang disebut] daftar hitam teror AS. Badar adalah organisasi yang memiliki pendukung dan lembaganya sendiri. Itu diwakili oleh sebuah faksi parlemen dan memiliki lebih dari 50 legislator di Aliansi (Penaklukan) Fatah, ”Qusay al-Anbari, juru bicara organisasi tersebut, mengatakan kepada kantor berita berbahasa Arab al-Ahad pada hari Sabtu.Dia menambahkan, “Organisasi Badar adalah bagian dari sistem politik dan bangsa Irak, dan tidak akan terpengaruh oleh plot jahat seperti itu. Semua orang tahu bahwa Amerika Serikat sedang bekerja untuk melindungi rezim Zionis melalui berbagai cara, dan memerangi kelompok perlawanan untuk mencegah mereka membela Palestina dan dunia Arab. "Pernyataan itu muncul ketika Kongres AS berusaha untuk memberlakukan undang-undang baru yang akan menunjuk Organisasi Badr sebagai kelompok teror, menurut salinan RUU yang diperoleh secara eksklusif oleh surat kabar Washington Free Beacon.Surat kabar tersebut mengatakan bahwa anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR, Wakil Joe Wilson, memimpin upaya tersebut.Pada 18 Oktober lalu, seorang penasihat politik untuk pejabat Irak dan anggota terkemuka Koalisi Hukum mengatakan Amerika Serikat sedang berusaha untuk membasmi Hashd al-Sha'abi dengan paksa dan bahkan telah menyusun rencana aksi untuk tujuan seperti itu.Saad al-Muttalibi mengatakan kepada jaringan televisi berbahasa Arab al-Nujaba dalam sebuah wawancara pada saat itu bahwa tidak hanya pihak berwenang Irak telah diberitahu tentang rencana tersebut, tetapi juga beberapa faksi politik.Muttalibi mencatat bahwa sejumlah lembaga negara AS telah sampai pada kesimpulan bahwa Hashd al-Sha'abi hanya dapat disingkirkan dari arena Irak dengan kekuatan militer.(IT/TGM)