Laporan: Oman dan Indonesia Bisa Mungkin Menjalin Hubungan Diplomatik dengan Israel

Benjamin Netanyahu- Israeli Prime Minister.jpg

IslamTimes - Pemerintahan Trump melanjutkan upayanya untuk membawa lebih banyak negara Arab dan Muslim ke dalam Perjanjian Abraham, di mana Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko telah menyetujui untuk normalisasi dengan Zionis Israel.

Dua negara yang paling mungkin menjalin hubungan diplomatik dengan Zionis Israel dalam beberapa minggu mendatang adalah Oman dan Indonesia, kata sumber diplomatik kepada Jerusalem Post.Outlet tersebut menunjuk pada perjalanan Mike Pence yang akan datang ke Zionis Israel pada bulan Januari, dengan meningkatnya spekulasi bahwa wakil presiden Amerika mungkin mengumumkan bahwa negara lain sedang menjalin hubungan dengan negara Yahudi tersebut selama kunjungannya.Sumber diplomatik mengidentifikasi Oman dan Indonesia sebagai dua negara yang pembicaraannya telah maju dan normalisasi dapat diumumkan sebelum Presiden AS Donald Trump meninggalkan jabatannya pada 20 Januari.Oman menyambut baik pengumuman hubungan antara Zionis Israel dan Maroko, mengungkapkan harapan bahwa mereka "akan berusaha lebih jauh untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Timur Tengah."Inisiatif Abraham Accords yang diluncurkan oleh pemerintahan Trump awal tahun ini sejauh ini telah membuat UEA, Bahrain, Sudan dan Maroko meresmikan hubungan dengan Tel Aviv.Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada 12 Desember, setelah Bhutan membuka hubungan dengan Zionis Israel di luar kerangka perjanjian, bahwa Zionis Israel "berhubungan dengan negara lain yang ingin bergabung dan menjalin hubungan dengan kami." - PM Israel (@IsraeliPM) 12 Desember 2020 .Netanyahu mengunjungi Oman pada 2018 dan Israel memiliki hubungan perdagangan tidak resmi dengan negara itu pada 1994-2000.Namun, Israel dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal.Ynetnews melaporkan bahwa Zionis Israel juga mengadakan pembicaraan dengan Pakistan, Bangladesh, Maladewa, dan negara-negara lain.Sumber diplomatik The Jerusalem Post mengatakan normalisasi dengan Arab Saudi tidak mungkin terjadi sebelum Presiden terpilih AS Joe Biden menjabat, meskipun Saudi pada dasarnya ikut serta dengan bagian lain dari Perjanjian Abraham.Beberapa turun ke media sosial untuk mengeluh tentang meningkatnya jumlah negara Arab yang mengakui Zionis Israel, menunjukkan bahwa itu tidak akan banyak membantu Palestina. - A.Ibrahim Msabeh (@motee_im) 13 Desember 2020.[IT/r]