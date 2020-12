Media: Kapal Iran Tiba di Venezuela untuk Pasok Lebih Banyak Minyak Meskipun Ada Sanksi AS

Iranian Ship Arrives in Venezuela.jpg

IslamTimes - Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) mengirim kapal tanker minyak mentah ke Venezuela untuk memuatnya dengan 1,9 juta bbl minyak, Bloomberg melaporkan, mengutip dokumen yang dilihat oleh media.

Sejak Januari 2019, perusahaan minyak dan gas milik negara Venezuela PdVSA telah ditetapkan sebagai subjek sanksi AS, dengan Departemen Keuangan secara efektif memblokir properti perusahaan dan melarang transaksinya dengan warga Amerika, sehingga sulit bagi negara tersebut untuk menemukan pemilik kapal yang bersedia untuk melakukannya. membantu mengekspor minyak mentahnya.Kapal Ndros, yang dimiliki oleh New Shipping Ltd-LIB, datang ke pelabuhan Jose di Venezuela dengan bendera Palau, kata laporan itu.Namun, diklaim bahwa kapal tersebut telah dipesan oleh NIOC, yang terdaftar sebagai klien dalam transaksi tersebut, sementara perusahaan milik negara Venezuela PdVSA ditunjuk sebagai pengirim.Menurut Bloomberg, transponder kapal dimatikan pada hari Jumat (11/12) ketika tiba di Jose - praktik yang biasa digunakan oleh kapal yang berusaha menghindari deteksi.Amerika Serikat telah menargetkan kedua negara dengan serangkaian sanksi di masa lalu, hanya mendorong kerja sama lebih lanjut di sektor minyak antara dua negara "paria".Tehran telah menjadi sasaran embargo ekonomi dan senjata AS, dan Washington telah menghukum perusahaan yang melakukan bisnis dengan Iran.Di Venezuela, Amerika Serikat telah memberlakukan beberapa putaran sanksi yang menargetkan sektor minyak dan gas negara itu dalam upaya memfasilitasi kepergian Presiden Nicolás Maduro untuk mendukung ketua Majelis Nasional Juan Guaido, yang pada Januari 2019 menyatakan dirinya sebagai penjabat presiden. dari Venezuela.Klaim Guaido memicu protes dari pemerintah Maduro dan sejumlah besar negara di dunia, tetapi disambut baik oleh sebagian besar negara Amerika Latin, Eropa, dan Amerika Serikat.Namun, fakta bahwa dia tidak pernah memiliki otoritas yang sebenarnya membuat dia kehilangan banyak dukungan baik di dalam Venezuela maupun di dunia internasional; pada akhir tahun 2020, Majelis Nasional baru dipilih tanpa partisipasinya.[IT/r]