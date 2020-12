AS Memberlakukan Sanksi pada Sekutu NATO Turki atas Pembelian Sistem Pertahanan Udara Rusia

US - Turkey.jpg

IslamTimes - Pemerintahan Trump pada hari Senin (14/12) memberlakukan sanksi terhadap sekutu NATO-nya Turki atas pembelian sistem pertahanan udara Rusia, dalam sebuah langkah mencolok terhadap mitra lama yang menyiapkan panggung untuk konfrontasi lebih lanjut antara kedua negara saat Presiden terpilih Joe Biden bersiap untuk menjabat.

Langkah luar biasa terhadap sekutu perjanjian itu terjadi pada saat yang sulit dalam hubungan antara Washington dan Ankara, yang telah berselisih selama bertahun-tahun atas akuisisi Turki dari Rusia atas sistem pertahanan rudal S-400, bersama dengan tindakan Turki di Suriah, konflik antara Armenia dan Azerbaijan dan di Mediterania timur.Sanksi, yang diwajibkan berdasarkan undang-undang AS yang berlaku hingga 2017 jika pemerintah menganggap ada pelanggaran, menambah elemen ketidakpastian pada hubungan saat Trump mengakhiri masa jabatannya.Langkah tersebut adalah pertama kalinya undang-undang, yang dikenal sebagai CAATSA, digunakan untuk menghukum sekutu AS.Sebelum hari Senin, AS telah mengeluarkan Turki dari program pengembangan dan pelatihan pesawat tempur siluman F-35 atas pembelian S-400, tetapi tidak mengambil langkah lebih lanjut meskipun ada peringatan terus-menerus dari pejabat Amerika yang telah lama mengeluh tentang sistem itu tidak kompatibel. dengan peralatan NATO dan potensi ancaman bagi keamanan sekutu.“Amerika Serikat menjelaskan kepada Turki pada tingkat tertinggi dan dalam banyak kesempatan bahwa pembelian sistem S-400 akan membahayakan keamanan teknologi dan personel militer AS dan menyediakan dana yang besar untuk sektor pertahanan Rusia, serta akses Rusia ke angkatan bersenjata Turki dan industri pertahanan," kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo."Turki tetap memutuskan untuk melanjutkan pengadaan dan pengujian S-400, meskipun ketersediaan alternatif, sistem yang dapat dioperasikan NATO untuk memenuhi persyaratan pertahanannya," katanya dalam sebuah pernyataan."Saya mendesak Turki untuk segera menyelesaikan masalah S-400 dalam koordinasi dengan Amerika Serikat," katanya."Turki adalah sekutu yang berharga dan mitra keamanan regional yang penting bagi Amerika Serikat, dan kami berusaha untuk melanjutkan sejarah kerja sama sektor pertahanan produktif kami yang telah berlangsung puluhan tahun dengan menghilangkan hambatan kepemilikan S-400 Turki secepat mungkin."Kementerian luar negeri Turki mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya "mengutuk dan menolak" sanksi AS, mengatakan sanksi sepihak Washington berada di luar pemahaman."Turki akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melawan keputusan ini, yang pasti akan mempengaruhi hubungan kami dengan cara yang negatif, dan membalas dengan cara dan waktu yang dirasa cocok," kata pernyataan itu.Pernyataan itu mengulangi klaim Turki bahwa S-400 tidak akan memengaruhi sistem NATO.[IT/r]