Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus Harus Diselidiki atas Tuduhan GENOCIDE

World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus.JPG

IslamTimes - Kepala Organisasi Kesehatan Dunia harus diselidiki atas genosida, klaim yang diajukan ke ICC oleh calon penerima Hadiah Nobel Perdamaian AS mengatakan, menambahkan bahwa warga Ethiopia itu mungkin terlibat dalam banyak kejahatan di dalam negeri.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saat ini Tedros Adhanom Ghebreyesus “adalah pembuat keputusan penting dalam kaitannya dengan tindakan dinas keamanan yang mencakup pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan terhadap orang-orang Etiopia,” kata pengaduan yang diajukan ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).Penulisnya, seorang ekonom dan aktivis Amerika, David Steinman, yang dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian 2019, menuduh bahwa ahli biologi dan peneliti kesehatan Ethiopia berperan dalam kekejaman yang dilakukan oleh berbagai pasukan keamanan Ethiopia selama masa jabatannya sebagai pejabat pemerintahan tingkat tinggi.Sebelum menduduki jabatan WHO pada tahun 2017, Adhanom Ghebreyesus pertama kali menjabat sebagai menteri kesehatan Ethiopia antara tahun 2005 dan 2012 dan kemudian sebagai menteri luar negeri negara tersebut dari tahun 2012 hingga 2016.Selama waktu inilah ia seharusnya melakukan setidaknya sebagian kendali atas aparat represif negara itu, klaim Steinman.Tuduhan yang dilontarkan oleh warga Amerika sebagian besar didasarkan pada premis bahwa, sebagai pejabat tinggi pemerintah dan anggota senior partai Front Pembebasan Rakyat Tigray, yang merupakan anggota utama koalisi yang berkuasa pada saat itu, dia tidak dapat membantu. tetapi memiliki pengaruh atas penegakan hukum dan militer negara.“Karena dia adalah pejabat senior TPLF, Tedros adalah salah satu dari segelintir pejabat Ethiopia yang menjalankan kendali atas Pasukan Keamanan,” kata Steinman dalam keluhannya.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa "taktik pemerintah yang tidak adil, termasuk intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa dakwaan" dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia hampir tidak memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk memberi pejabat pemerintah Ethiopia pada waktu itu, termasuk Adhanom Ghebreyesus, "manfaat dari keraguan."Mengenai bukti tuduhannya, Steinman kebanyakan mengutip laporan hak asasi manusia Departemen Luar Negeri AS serta laporan yang diberikan oleh Human Rights Watch, Amnesty International dan berbagai lembaga analitik Barat seperti Universitas Birmingham.[IT/r]